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https://arabic.sputniknews.com/20220301/انطلاق-أول-قافلة-مساعدات-إسرائيلية-لأوكرانيا-1059314298.html
انطلاق أول قافلة مساعدات إسرائيلية لأوكرانيا
انطلاق أول قافلة مساعدات إسرائيلية لأوكرانيا
أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:32+0000
2022-03-01T10:32+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القافلة التي تتكون من 3 طائرات من المقرر أن تهبط ظهرا في العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.وقال عنات شالين، نائب مدير وكالة الإغاثة التابعة للخارجية الإسرائيلية: "تساعدنا شركة إلعال في نقل المساعدات الإنسانية. من المهم بالنسبة لنا أن نرى العلم الإسرائيلي على ذيل الطائرة في طريقها لمساعدة الشعب الأوكراني. إنها عملية غير مسبوقة".قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها ستدرس توسيع المساعدة في تطورات الحرب في أوكرانيا. وقال الوزير نيتسان هوروفيتس "إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني في أوقاتهم الصعبة - وهذا واجبنا الأخلاقي".وبحسب الصحيفة العبرية: "في المقابل، تواصل إسرائيل حظرها على إمدادات الأسلحة، على الرغم من طلب صريح من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثة مع رئيس الوزراء بينيت يوم الجمعة، وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا إسرائيل أن إدارة بايدن ترحب بمثل هذه الإمدادات".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/صحيفة-إسرائيل-ترفض-طلبات-زيلينسكي-وتمتنع-عن-اتخاذ-موقف-يغضب-روسيا-1059313085.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا

انطلاق أول قافلة مساعدات إسرائيلية لأوكرانيا

10:32 GMT 01.03.2022
© YouTube.comطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© YouTube.com
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أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القافلة التي تتكون من 3 طائرات من المقرر أن تهبط ظهرا في العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.
وقال عنات شالين، نائب مدير وكالة الإغاثة التابعة للخارجية الإسرائيلية: "تساعدنا شركة إلعال في نقل المساعدات الإنسانية. من المهم بالنسبة لنا أن نرى العلم الإسرائيلي على ذيل الطائرة في طريقها لمساعدة الشعب الأوكراني. إنها عملية غير مسبوقة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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صحيفة: إسرائيل ترفض طلبات زيلينسكي وتمتنع عن اتخاذ موقف يغضب روسيا
10:19 GMT
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها ستدرس توسيع المساعدة في تطورات الحرب في أوكرانيا. وقال الوزير نيتسان هوروفيتس "إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني في أوقاتهم الصعبة - وهذا واجبنا الأخلاقي".
وبحسب الصحيفة العبرية: "في المقابل، تواصل إسرائيل حظرها على إمدادات الأسلحة، على الرغم من طلب صريح من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثة مع رئيس الوزراء بينيت يوم الجمعة، وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا إسرائيل أن إدارة بايدن ترحب بمثل هذه الإمدادات".
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