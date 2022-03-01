https://arabic.sputniknews.com/20220301/باسورين-سيتم-تطويق-ماريوبول-بالكامل-اليوم-الثلاثاء-1059301079.html
باسورين: سيتم تطويق ماريوبول بالكامل اليوم الثلاثاء
باسورين: سيتم تطويق ماريوبول بالكامل اليوم الثلاثاء
قال إدوارد باسورين، الممثل الرسمي للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن ماريوبول سيتم تطويقها بالكامل اليوم الثلاثاء. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T06:40+0000
2022-03-01T06:40+0000
2022-03-01T06:40+0000
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وقال على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "اليوم سيكتمل تطويق ماريوبول بالكامل. سيتم تطويقها بالكامل".وأكد باسورين، أنه سيكون من الضروري محاولة إنشاء ممر إنساني من ماريوبول للسماح للمدنيين بالخروج.وقال: "مدينة ماريوبول هي الثانية من حيث عدد السكان، وكانت الثالثة بعد ماكييفكا، والآن ربما الثانية. لذلك، يجب القيام بكل شيء حتى لا يعاني السكان المدنيون. بالمناسبة، هناك مشكلة كبيرة مع الطعام. نظم الجيش مجموعة من الطعام لأنفسهم، لأنهم "يشتكون من أنه ليس لديهم ما يأكلونه. وبناءً عليه، سيأخذونه من المدنيين. سيكون من الضروري التعامل مع هذا بطريقة ما ومحاولة إلغاء حصار المدينة وبأسرع ما يمكن عمل ممر إنساني حتى يتمكن المدنيون من الخروج...".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا
باسورين: سيتم تطويق ماريوبول بالكامل اليوم الثلاثاء
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قال إدوارد باسورين، الممثل الرسمي للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن ماريوبول سيتم تطويقها بالكامل اليوم الثلاثاء.
وقال على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "اليوم سيكتمل تطويق ماريوبول بالكامل. سيتم تطويقها بالكامل".
وأكد باسورين، أنه سيكون من الضروري محاولة إنشاء ممر إنساني من ماريوبول للسماح للمدنيين بالخروج.
وقال: "مدينة ماريوبول هي الثانية من حيث عدد السكان، وكانت الثالثة بعد ماكييفكا، والآن ربما الثانية. لذلك، يجب القيام بكل شيء حتى لا يعاني السكان المدنيون. بالمناسبة، هناك مشكلة كبيرة مع الطعام. نظم الجيش مجموعة من الطعام لأنفسهم، لأنهم "يشتكون من أنه ليس لديهم ما يأكلونه. وبناءً عليه، سيأخذونه من المدنيين. سيكون من الضروري التعامل مع هذا بطريقة ما ومحاولة إلغاء حصار المدينة وبأسرع ما يمكن عمل ممر إنساني حتى يتمكن المدنيون من الخروج...".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.