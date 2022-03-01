https://arabic.sputniknews.com/20220301/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-أربعة-جنرالات-بيلاروسيين-وشركتين-1059326539.html
بريطانيا تفرض عقوبات على أربعة جنرالات بيلاروسيين وشركتين
بريطانيا تفرض عقوبات على أربعة جنرالات بيلاروسيين وشركتين
فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة جنرالات بيلاروسيين وشركتين بسبب دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:32+0000
2022-03-01T13:32+0000
2022-03-01T13:32+0000
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وبحسب البيان: تشمل قائمة العقوبات الفردية نواب وزير الدفاع في بيلاروسيا، اللواء أندريه بورديكو، واللواء فيكتور جوليفيتش، واللواء سيرغي سيمونينكو، واللواء أندريه جوك.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
بريطانيا تفرض عقوبات على أربعة جنرالات بيلاروسيين وشركتين
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فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة جنرالات بيلاروسيين وشركتين بسبب دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب البيان: تشمل قائمة العقوبات الفردية نواب وزير الدفاع في بيلاروسيا، اللواء أندريه بورديكو، واللواء فيكتور جوليفيتش، واللواء سيرغي سيمونينكو، واللواء أندريه جوك.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.