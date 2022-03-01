https://arabic.sputniknews.com/20220301/بشار-الأسد-يلتقي-دبلوماسيا-إيرانيا-ويناقشان-التطورات-في-المنطقة-1059328892.html
بشار الأسد يلتقي دبلوماسيا إيرانيا ويناقشان التطورات في المنطقة
بشار الأسد يلتقي دبلوماسيا إيرانيا ويناقشان التطورات في المنطقة
أكد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة مواصلة المشاورات مع إيران بشأن التطورات في المنطقة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:08+0000
2022-03-01T14:08+0000
2022-03-01T14:08+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء الأسد اليوم مع كبير مستشاري وزير خارجية إيران للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، في دمشق، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفتت الوكالة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في سوريا والعلاقات الثنائية ومحادثات فيينا والأزمة الأوكرانية واستمرار عملية أستانا ومحادثات اللجنة الدستورية السورية.وأشارت الوكالة إلى أن الأسد شدد على "ضرورة مواصلة المشاورات مع إيران بشأن التطورات في المنطقة، وكذلك دعم استمرار العملية السياسية السورية والحوار الوطني ضمن عملية أستانا واللجنة الدستورية".وأضاف: "موضوع عقد اجتماع لوزراء الخارجية وكذلك قمة الدول الضامنة لمسار أستانة في طهران مطروح على جدول الأعمال ويتم متابعته".وجرى خلال اللقاء أيضا بحث آخر التطورات في أوكرانيا ودور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في خلق الأزمة وتداعياتها الإقليمية والدولية.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد يلتقي دبلوماسيا إيرانيا ويناقشان التطورات في المنطقة
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة مواصلة المشاورات مع إيران بشأن التطورات في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء الأسد اليوم مع كبير مستشاري وزير خارجية إيران للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، في دمشق، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
.
ولفتت الوكالة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في سوريا والعلاقات الثنائية ومحادثات فيينا والأزمة الأوكرانية واستمرار عملية أستانا ومحادثات اللجنة الدستورية السورية.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسد شدد على "ضرورة مواصلة المشاورات مع إيران بشأن التطورات في المنطقة، وكذلك دعم استمرار العملية السياسية السورية والحوار الوطني ضمن عملية أستانا واللجنة الدستورية".
ونقلت الوكالة عن علي أصغر خاجي تأكيده على أن "سياسة عزل سوريا التي تنتهجها الدول الغربية قد واجهت الفشل".
وأضاف: "موضوع عقد اجتماع لوزراء الخارجية وكذلك قمة الدول الضامنة لمسار أستانة في طهران مطروح على جدول الأعمال ويتم متابعته".
وجرى خلال اللقاء أيضا بحث آخر التطورات في أوكرانيا ودور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في خلق الأزمة وتداعياتها الإقليمية والدولية.