https://arabic.sputniknews.com/20220301/بعثة-الإمارات-في-الأمم-المتحدة-تؤكد-ضرورة-التوصل-لوقف-إطلاق-نار-فوري-في-أوكرانيا-1059312741.html

بعثة الإمارات في الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا

بعثة الإمارات في الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا

أكدت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، والسعي لإيجاد حلول سلمية بما يخدم‭‭‭ ‬‬‬الأمن والاستقرار الدوليين... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T10:14+0000

2022-03-01T10:14+0000

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وأضافت البعثة في بيانها اليوم الثلاثاء "إننا نشجب العنف القائم في أوكرانيا، ونكرر على ضرورة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار، والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية"‭‭‭.‬‬‬وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية ستستمر في إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف.وأضاف "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية روسيا من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية والتي تحاول استخدام الشعب الأوكراني في القتال ضد بلدنا".وقال شويغو: "أؤكد أن الضربات تتم فقط على أهداف عسكرية وباستخدام أسلحة عالية الدقة فقط".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.وجاء في بيان الكرملين: "أكد فلاديمير بوتين أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد".

https://arabic.sputniknews.com/20150227/1013594820.html

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