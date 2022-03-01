https://arabic.sputniknews.com/20220301/بعثة-الإمارات-في-الأمم-المتحدة-تؤكد-ضرورة-التوصل-لوقف-إطلاق-نار-فوري-في-أوكرانيا-1059312741.html
بعثة الإمارات في الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا
بعثة الإمارات في الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا
أكدت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، والسعي لإيجاد حلول سلمية بما يخدم الأمن والاستقرار الدوليين... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:14+0000
2022-03-01T10:14+0000
2022-03-01T10:14+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304846_99:0:1667:882_1920x0_80_0_0_c1828a26a800e91d707b816ef287099f.jpg
وأضافت البعثة في بيانها اليوم الثلاثاء "إننا نشجب العنف القائم في أوكرانيا، ونكرر على ضرورة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار، والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية".وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية ستستمر في إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف.وأضاف "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية روسيا من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية والتي تحاول استخدام الشعب الأوكراني في القتال ضد بلدنا".وقال شويغو: "أؤكد أن الضربات تتم فقط على أهداف عسكرية وباستخدام أسلحة عالية الدقة فقط".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.وجاء في بيان الكرملين: "أكد فلاديمير بوتين أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد".
https://arabic.sputniknews.com/20150227/1013594820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304846_295:0:1471:882_1920x0_80_0_0_d657923469dc77825f8ee4bf2eb1ab16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا
بعثة الإمارات في الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا
تابعنا عبر
أكدت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، والسعي لإيجاد حلول سلمية بما يخدم الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.
وأضافت البعثة في بيانها اليوم الثلاثاء
"إننا نشجب العنف القائم في أوكرانيا، ونكرر على ضرورة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار، والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية".
وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية ستستمر في إجراء العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف.
27 فبراير 2015, 15:21 GMT
وأضاف "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية روسيا من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية والتي تحاول استخدام الشعب الأوكراني في القتال ضد بلدنا".
وشدد شويغو على أن الجيش الروسي "لا يحتل الأراضي الأوكرانية، ويتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم".
وقال شويغو: "أؤكد أن الضربات تتم فقط على أهداف عسكرية وباستخدام أسلحة عالية الدقة فقط".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.
وجاء في بيان الكرملين: "أكد فلاديمير بوتين أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد".