https://arabic.sputniknews.com/20220301/بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ولي-عهد-أبو-ظبي-1059315994.html
بوتين وولي عهد أبو ظبي يؤكدان عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية
بوتين وولي عهد أبو ظبي يؤكدان عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، تنفيذ... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:51+0000
2022-03-01T10:51+0000
2022-03-01T11:31+0000
روسيا
العالم العربي
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وبحسب الكرملين بحث بوتين تنفيذ اتفاقات "أوبك+" مع ولي عهد أبو ظبي.وتابع الكرملين: بوتين وولي عهد أبو ظبي يؤكدان عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.وفقا للكرملين: ناقش بوتين مسألة أوكرانيا مع ولي عهد أبو ظبي، الذي أكد حق روسيا في ضمان أمنها القومي.وأضاف البيان: "كما تم بحث موضوعات التعاون الروسي الإماراتي. كما تم تقدير مستوى التفاعل المحقق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها. ولوحظت أهمية العمل المشترك البناء في إطار المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. تم الإعراب عن التوجه المتبادل لمزيد من التطوير الشامل للعلاقات الثنائية من الشراكة الاستراتيجية".
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روسيا, العالم العربي
بوتين وولي عهد أبو ظبي يؤكدان عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية
10:51 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، تنفيذ اتفاقيات "أوبك+".
وبحسب الكرملين بحث بوتين تنفيذ اتفاقات "أوبك+" مع ولي عهد أبو ظبي.
وتابع الكرملين: بوتين وولي عهد أبو ظبي يؤكدان عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.
وفقا للكرملين: ناقش بوتين مسألة أوكرانيا مع ولي عهد أبو ظبي، الذي أكد حق روسيا في ضمان أمنها القومي.
وأضاف البيان: "كما تم بحث موضوعات التعاون الروسي الإماراتي. كما تم تقدير مستوى التفاعل المحقق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها. ولوحظت أهمية العمل المشترك البناء في إطار المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. تم الإعراب عن التوجه المتبادل لمزيد من التطوير الشامل للعلاقات الثنائية من الشراكة الاستراتيجية".