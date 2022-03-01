https://arabic.sputniknews.com/20220301/بوشيلين-العمليات-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-تتجاوز-الجدول-الزمني-المحدد-1059305039.html
بوشيلين: العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتجاوز الجدول الزمني المحدد
بوشيلين: العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتجاوز الجدول الزمني المحدد
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتجاوز الجدول الزمني المحدد، بوتيرة عالية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:14+0000
2022-03-01T08:14+0000
2022-03-01T08:37+0000
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وفي سؤال حول كيفية معاملة الأسرى الأوكرانين الذين أعلنوا استسلامهم وعددهم، قال بوشلين: "يتم تقديم الطعام لهم بالإضافة للرعاية الطبية، ويصل عددهم للمئات".وقال بوشلين، يوم الاثنين، إنه تم تعليق التعبئة العامة في الجمهورية "لأن العدد اللازم من تلك المناطق التي تستهدفها حملة التعبئة قد تم بالفعل".مضيفا أن: "التعبئة ستتوقف بتوقيع مرسوم وليس هناك مرسوم بعد. كنت أتحدث للتو عن الاتجاه الذي يتم تعليقه"، تصريحات بوشلين جاءت في مقابلة على الهواء على قناة "سوفليوف" على "يوتيوب".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوشيلين: العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتجاوز الجدول الزمني المحدد
08:14 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 08:37 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتجاوز الجدول الزمني المحدد، بوتيرة عالية.
وفي سؤال حول كيفية معاملة الأسرى الأوكرانين الذين أعلنوا استسلامهم وعددهم، قال بوشلين: "يتم تقديم الطعام لهم بالإضافة للرعاية الطبية، ويصل عددهم للمئات".
وقال بوشلين، يوم الاثنين، إنه تم تعليق التعبئة العامة في الجمهورية "لأن العدد اللازم من تلك المناطق التي تستهدفها حملة التعبئة قد تم بالفعل".
وحدد لاحقا أن مرسوم نهاية التعبئة العامة سيصدر بعد جمع العدد المطلوب من جنود الاحتياط. "لقد أعلنت أنه تم التعليق. الآن خمدت المرحلة النشطة بالفعل. في الواقع، لدينا بالفعل جميع الوحدات التي يجب تجديدها. كان هناك احتياطي متبقي".
مضيفا أن: "التعبئة ستتوقف بتوقيع مرسوم وليس هناك مرسوم بعد. كنت أتحدث للتو عن الاتجاه الذي يتم تعليقه"، تصريحات بوشلين جاءت في مقابلة على الهواء على قناة "سوفليوف" على "يوتيوب".