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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/بوشيلين-مهمة-اليوم-هي-تطويق-ماريوبول-1059307282.html
بوشيلين: مهمة اليوم هي تطويق ماريوبول
بوشيلين: مهمة اليوم هي تطويق ماريوبول
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن المهمة اليوم هي تطويق ماريوبول. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:07+0000
2022-03-01T09:07+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال على الهواء من قناة "روسيا 24 التلفزيونية": "المهمة اليوم هي تطويق ماريوبول مباشرة."وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك

بوشيلين: مهمة اليوم هي تطويق ماريوبول

09:07 GMT 01.03.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن المهمة اليوم هي تطويق ماريوبول.
وقال على الهواء من قناة "روسيا 24 التلفزيونية": "المهمة اليوم هي تطويق ماريوبول مباشرة."
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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