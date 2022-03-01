https://arabic.sputniknews.com/20220301/بوشيلين-مهمة-اليوم-هي-تطويق-ماريوبول-1059307282.html
بوشيلين: مهمة اليوم هي تطويق ماريوبول
بوشيلين: مهمة اليوم هي تطويق ماريوبول
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن المهمة اليوم هي تطويق ماريوبول. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:07+0000
2022-03-01T09:07+0000
2022-03-01T09:07+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال على الهواء من قناة "روسيا 24 التلفزيونية": "المهمة اليوم هي تطويق ماريوبول مباشرة."وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
بوشيلين: مهمة اليوم هي تطويق ماريوبول
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن المهمة اليوم هي تطويق ماريوبول.
وقال على الهواء من قناة "روسيا 24 التلفزيونية": "المهمة اليوم هي تطويق ماريوبول مباشرة."
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.