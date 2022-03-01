عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/بولندا-أكثر-من-400-ألف-أوكراني-عبروا-الحدود-إلى-البلاد-منذ-بدء-العمليات-العسكرية-1059338005.html
بولندا: أكثر من 400 ألف أوكراني عبروا الحدود إلى البلاد منذ بدء العمليات العسكرية
بولندا: أكثر من 400 ألف أوكراني عبروا الحدود إلى البلاد منذ بدء العمليات العسكرية
أعلنت دائرة الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 ألف من سكان أوكرانيا قد عبروا الحدود إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:59+0000
2022-03-01T17:00+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059080424_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a1e21ea9d4cbb5e2c7b6ca128a805323.jpg
وارسو- سبوتنيك. وجاء في بيان دائرة الحدود: "منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير، أي منذ بدء الحرب، قام عناصر حرس الحدود بتسجيل عبور أكثر من 410 ألف شخص من أوكرانيا حتى الساعة 15.00 [17.00 بتوقيت موسكو]".ووفقا لبيانات دائرة الحدود فقد عبر 56.5 ألف شخص اليوم الثلاثاء من أوكرانيا إلى بولندا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059080424_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cff64ade0a8dbf0a0706c76e4470fe4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا

بولندا: أكثر من 400 ألف أوكراني عبروا الحدود إلى البلاد منذ بدء العمليات العسكرية

16:59 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 01.03.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022
الوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت دائرة الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 ألف من سكان أوكرانيا قد عبروا الحدود إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية.
وارسو- سبوتنيك. وجاء في بيان دائرة الحدود: "منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير، أي منذ بدء الحرب، قام عناصر حرس الحدود بتسجيل عبور أكثر من 410 ألف شخص من أوكرانيا حتى الساعة 15.00 [17.00 بتوقيت موسكو]".
ووفقا لبيانات دائرة الحدود فقد عبر 56.5 ألف شخص اليوم الثلاثاء من أوكرانيا إلى بولندا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس18:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала