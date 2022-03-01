https://arabic.sputniknews.com/20220301/بولندا-أكثر-من-400-ألف-أوكراني-عبروا-الحدود-إلى-البلاد-منذ-بدء-العمليات-العسكرية-1059338005.html
بولندا: أكثر من 400 ألف أوكراني عبروا الحدود إلى البلاد منذ بدء العمليات العسكرية
بولندا: أكثر من 400 ألف أوكراني عبروا الحدود إلى البلاد منذ بدء العمليات العسكرية
أعلنت دائرة الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 ألف من سكان أوكرانيا قد عبروا الحدود إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:59+0000
2022-03-01T16:59+0000
2022-03-01T17:00+0000
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وارسو- سبوتنيك. وجاء في بيان دائرة الحدود: "منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير، أي منذ بدء الحرب، قام عناصر حرس الحدود بتسجيل عبور أكثر من 410 ألف شخص من أوكرانيا حتى الساعة 15.00 [17.00 بتوقيت موسكو]".ووفقا لبيانات دائرة الحدود فقد عبر 56.5 ألف شخص اليوم الثلاثاء من أوكرانيا إلى بولندا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
بولندا: أكثر من 400 ألف أوكراني عبروا الحدود إلى البلاد منذ بدء العمليات العسكرية
16:59 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت دائرة الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 ألف من سكان أوكرانيا قد عبروا الحدود إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية.
وارسو- سبوتنيك. وجاء في بيان دائرة الحدود: "منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير، أي منذ بدء الحرب، قام عناصر حرس الحدود بتسجيل عبور أكثر من 410 ألف شخص من أوكرانيا حتى الساعة 15.00 [17.00 بتوقيت موسكو]".
ووفقا لبيانات دائرة الحدود فقد عبر 56.5 ألف شخص اليوم الثلاثاء من أوكرانيا إلى بولندا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا
يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.