https://arabic.sputniknews.com/20220301/بيان-من-حزب-الله-حول-وصول-قوة-صهيونية-إلى-أحد-مخابئ-الطائرات-المسيرة-التابعة-للمقاومة-وتدميره-1059319628.html

بيان من "حزب الله" حول "وصول قوة صهيونية إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة وتدميره"

بيان من "حزب الله" حول "وصول قوة صهيونية إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة وتدميره"

أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيانا حول "تدمير أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة". 01.03.2022, سبوتنيك عربي

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وقال حزب الله، في بيان له، "تعليقا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وصول قوة صهيونية إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة وتدميره، ينفي حزب الله بشدّة هذه الأخبار وهي عارية من الصحة جملةً وتفصيلا".وكان "حزب الله" أعلن الجمعة 18 فبراير/ شبط الماضي ، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/حزب-الله-يطلق-طائرة-مسيرة-فوق-إسرائيل-لمدة-40-دقيقة-وتعود-سالمة-1058822798.html

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