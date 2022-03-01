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ترامب: كان من الممكن أن تصبح أمريكا أكبر من السعودية في إنتاج الطاقة لولا الانتخابات المزورة
ترامب: كان من الممكن أن تصبح أمريكا أكبر من السعودية في إنتاج الطاقة لولا الانتخابات المزورة
زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ستكون هناك أسعار غاز منخفضة ولم تكن هناك حرب روسية ‏في أوكرانيا لولا الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "المزورة"، بحسب... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:27+0000
2022-03-01T09:27+0000
دونالد ترامب
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وأكد في بيان له نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، أمس الاثنين، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "العالم لم يكن ليواجه أي مشاكل على الإطلاق" إذا لم يتم "تزوير" انتخابات 2020 وكان لا يزال رئيسا لأمريكا.وقال ترامب في بيانه الرسمي: "لو استمرت سياسة الطاقة الخاصة في مكانها، حيث كنا مستقلين في مجال الطاقة، كنا سنصبح قريبا أكبر في الإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا مجتمعين، لما واجه العالم أي مشاكل على الإطلاق".وأردف ترامب: "كما أن روسيا لم تكن لتهاجم أوكرانيا، وبدلا من ذلك لدينا حرب مأساوية وغير ضرورية، وأسعار طاقة قياسية، وتضخم، ولا حدود، وجريمة، وفوضى، اجعلوا أمريكا قوية مرة أخرى!".وفي بيان آخر له، أمس الاثنين، زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أنه لولاه لما كان هناك حلف "الناتو".وقال: "آمل أن يتذكر الجميع أنني كنت بصفتي رئيسا لأمريكا من دفع أعضاء "الناتو" الجانحين إلى دفع مستحقاتهم، والتي بلغت مئات المليارات من الدولارات، لم يكن هناك حلف "الناتو" إذا لم أتصرف بقوة وبسرعة، كما أنني من جعل أوكرانيا تحصل على القاذفات الفعالة جدا المضادة للدبابات (Javelins) عندما كانت الإدارة السابقة ترسل البطانيات، دعوا التاريخ يلاحظ ذلك!".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال في تصريحات سابقة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أظهر نفسه أذكى من الإدارة والقيادة الأمريكية بشأن أوكرانيا.وقال ترامب خلال مقابلة على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه كقائد ذكي في قضية أوكرانيا، بينما القيادة الأمريكية الحالية غبية".وأضاف ترامب "المشكلة ليست ما إذا كان بوتين ذكيًا أم لا إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء وأغبياء للغاية".وأضاف قائلا: "الرئيس الروسي تفوق بالذكاء على بايدن وقادة العالم الآخرين، حيث قرر بوتين شن عملية خاصة ضد أوكرانيا بعد أن شهد "انسحابًا مثيرًا للشفقة" للقوات الأمريكية من أفغانستان.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية

ترامب: كان من الممكن أن تصبح أمريكا أكبر من السعودية في إنتاج الطاقة لولا الانتخابات المزورة

09:27 GMT 01.03.2022
© REUTERS / EDUARDO MUNOZالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
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زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ستكون هناك أسعار غاز منخفضة ولم تكن هناك حرب روسية ‏في أوكرانيا لولا الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "المزورة"، بحسب قوله.‏
وأكد في بيان له نشرته المتحدثة باسمه، ليز هارينغتون، أمس الاثنين، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "العالم لم يكن ليواجه أي مشاكل على الإطلاق" إذا لم يتم "تزوير" انتخابات 2020 وكان لا يزال رئيسا لأمريكا.
وقال ترامب في بيانه الرسمي: "لو استمرت سياسة الطاقة الخاصة في مكانها، حيث كنا مستقلين في مجال الطاقة، كنا سنصبح قريبا أكبر في الإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا مجتمعين، لما واجه العالم أي مشاكل على الإطلاق".
وتابع: "هذه الحرب ما كان يجب أن تبدأ في المقام الأول، إذا لم تكن الانتخابات مزورة، فستستمر أمريكا الآن في الحصول على أسعار غاز منخفضة قياسية كما كان الحال تحت إدارتي، وسنقوم بتزويد العالم بالنفط والغاز".
وأردف ترامب: "كما أن روسيا لم تكن لتهاجم أوكرانيا، وبدلا من ذلك لدينا حرب مأساوية وغير ضرورية، وأسعار طاقة قياسية، وتضخم، ولا حدود، وجريمة، وفوضى، اجعلوا أمريكا قوية مرة أخرى!".
وفي بيان آخر له، أمس الاثنين، زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أنه لولاه لما كان هناك حلف "الناتو".
وقال: "آمل أن يتذكر الجميع أنني كنت بصفتي رئيسا لأمريكا من دفع أعضاء "الناتو" الجانحين إلى دفع مستحقاتهم، والتي بلغت مئات المليارات من الدولارات، لم يكن هناك حلف "الناتو" إذا لم أتصرف بقوة وبسرعة، كما أنني من جعل أوكرانيا تحصل على القاذفات الفعالة جدا المضادة للدبابات (Javelins) عندما كانت الإدارة السابقة ترسل البطانيات، دعوا التاريخ يلاحظ ذلك!".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال في تصريحات سابقة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أظهر نفسه أذكى من الإدارة والقيادة الأمريكية بشأن أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مقابلة على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه كقائد ذكي في قضية أوكرانيا، بينما القيادة الأمريكية الحالية غبية".
وأضاف ترامب "المشكلة ليست ما إذا كان بوتين ذكيًا أم لا إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء وأغبياء للغاية".
وأضاف قائلا: "الرئيس الروسي تفوق بالذكاء على بايدن وقادة العالم الآخرين، حيث قرر بوتين شن عملية خاصة ضد أوكرانيا بعد أن شهد "انسحابًا مثيرًا للشفقة" للقوات الأمريكية من أفغانستان.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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