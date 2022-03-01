تغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وتستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تواصل تقدمها لتطويق القوات الأوكرانية
قال ألكسندر سيميونوف، وهو من قدامى المحاربين في كتيبة فوستوك وشخصية عامة في الجمهورية، لـ"سبوتنيك": "كما كانت في وقت من الأوقات بالقرب من ستالينغراد".
وتابع قائلا: "في اتجاه دونيتسك، تتحرك قوات الجمهورية ببطء ولكن بثبات. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن عددا كبيرا من القوات المسلحة لأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الكتائب الوطنية قد تم تجميعها في هذا الاتجاه. وكانت هذه معاقل محصنة جيدا ولكن على الرغم من ذلك فإن قواتنا المسلحة تتحرك بثقة في الاتجاهات المحددة".
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05:55 GMT 01.03.2022
إسقاط صاروخ من طراز "Tochka U" فوق خارتسيسك
أعلن مقر العمليات في جمهورية دونيتسك عن إسقاط صاروخ من طراز "Tochka U" فوق خارتسيسك، وعثر على مسحوق أبيض، يُفترض أنه فوسفور بين الشظايا، وألحقت الشظايا أضرارا بالمنازل.
05:49 GMT 01.03.2022
ارتفاع عدد الإصابات في قصف غورلوفكا إلى ثلاث أشخاص
قال رئيس بلدية المدينة إيفان بريخودكو، إن عدد ضحايا قصف القوات الأوكرانية على غورلوفكا ارتفع إلى ثلاث، حيث أصيب مدنيان بشظايا، وتعرضت امرأة للإصابة بالصدمة.