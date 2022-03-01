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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
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تغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T05:39+0000
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تغطية أحداث دونباس
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الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

05:39 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 06:00 GMT 01.03.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السادس، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وتستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تواصل تقدمها لتطويق القوات الأوكرانية

قال ألكسندر سيميونوف، وهو من قدامى المحاربين في كتيبة فوستوك وشخصية عامة في الجمهورية، لـ"سبوتنيك": "كما كانت في وقت من الأوقات بالقرب من ستالينغراد".

وتابع قائلا: "في اتجاه دونيتسك، تتحرك قوات الجمهورية ببطء ولكن بثبات. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن عددا كبيرا من القوات المسلحة لأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الكتائب الوطنية قد تم تجميعها في هذا الاتجاه. وكانت هذه معاقل محصنة جيدا ولكن على الرغم من ذلك فإن قواتنا المسلحة تتحرك بثقة في الاتجاهات المحددة".
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