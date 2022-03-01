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"تويتر" يطارد موظفي "سبوتنيك" بـ"العلامة الزرقاء"
"تويتر" يطارد موظفي "سبوتنيك" بـ"العلامة الزرقاء"
بدأت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بوضع "العلامة الزرقاء" على حسابات موظفي "سبوتنيك". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:19+0000
2022-03-01T09:19+0000
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وأعلنت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك"، إن منصة "تويتر" بدأت بتعليم حسابات موظفي "سبوتنيك"، ووصفت الوكالة ذلك بـ"مطاردة السحرة".ووصفت الخدمة الصحفية أنهم يعتبرون هذه "خطوة شائنة أخرى من جانب الشبكة الاجتماعية الأمريكية ، " مطاردة ساحرة " واضطهاد مباشر لصحفيينا. وأضافت الخدمة الصحفية "نتطلع إلى وضع وصمة العار على حسابات صحفيين من بي بي سي ودي دبليو ووسائل إعلام غربية أخرى".يذكر أن شركة ميتا المالكة لفيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي أخرى، أعلنت يوم الاثنين، إنها ستقيد الوصول إلى وكالة الأنباء والإذاعة الروسية "سبوتنيك" وشبكة تلفزيون "روسيا اليوم" في كافة أنحاء أوروبا.وقال نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون العالمية والاتصالات بالشركة، إن ميتا، المعروفة سابقا باسم فيسبوك، ستقيد الوصول إلى وكالة الأنباء والإذاعة الروسية "سبوتنيك" وشبكة تلفزيون "روسيا اليوم" في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
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تويتر, تقارير سبوتنيك

"تويتر" يطارد موظفي "سبوتنيك" بـ"العلامة الزرقاء"

09:19 GMT 01.03.2022
© REUTERS / Brendan McDermidتطبيق "تويتر"
تطبيق تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Brendan McDermid
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بدأت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بوضع "العلامة الزرقاء" على حسابات موظفي "سبوتنيك".
وأعلنت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك"، إن منصة "تويتر" بدأت بتعليم حسابات موظفي "سبوتنيك"، ووصفت الوكالة ذلك بـ"مطاردة السحرة".

وذكرت الخدمة الصحفية للوكالة، أن الشبكة الاجتماعية ترسل إلى موظفي الوكالة، رسائل تقول فيها: "يخصص تويتر علامات خاصة للحسابات التي تديرها وسائل الإعلام المملوكة للدولة لتوفير سياق أكبر وضمان الشفافية. لقد قررنا أن حسابك ينتمي إلى مطبوعة حكومي، وقمنا بتعيينها مثل هذه العلامة".

ووصفت الخدمة الصحفية أنهم يعتبرون هذه "خطوة شائنة أخرى من جانب الشبكة الاجتماعية الأمريكية ، " مطاردة ساحرة " واضطهاد مباشر لصحفيينا.
وأضافت الخدمة الصحفية "نتطلع إلى وضع وصمة العار على حسابات صحفيين من بي بي سي ودي دبليو ووسائل إعلام غربية أخرى".
يذكر أن شركة ميتا المالكة لفيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي أخرى، أعلنت يوم الاثنين، إنها ستقيد الوصول إلى وكالة الأنباء والإذاعة الروسية "سبوتنيك" وشبكة تلفزيون "روسيا اليوم" في كافة أنحاء أوروبا.
وقال نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون العالمية والاتصالات بالشركة، إن ميتا، المعروفة سابقا باسم فيسبوك، ستقيد الوصول إلى وكالة الأنباء والإذاعة الروسية "سبوتنيك" وشبكة تلفزيون "روسيا اليوم" في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
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