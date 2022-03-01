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https://arabic.sputniknews.com/20220301/تويوتا-تعلق-إنتاج-سياراتها-في-اليابان-بعد-هجوم-سيبراني-1059312573.html
‏"تويوتا" تعلق إنتاج سياراتها في اليابان بعد "هجوم سيبراني"‏
‏"تويوتا" تعلق إنتاج سياراتها في اليابان بعد "هجوم سيبراني"‏
أفادت تقارير أن شركة "تويوتا" أوقفت إنتاج سياراتها في جميع مصانعها في اليابان، بعد هجوم إلكتروني ‏على مورد رئيسي.‏ 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:12+0000
2022-03-01T10:12+0000
مجتمع
العالم
شركة تويوتا
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وكتبت "تويوتا" عبر موقعها العالمي على الإنترنت: "بسبب فشل في النظام الخاص بمورد محلي (كوجيما)، قررنا تعليق تشغيل 28 خطا في 14 مصنعًا في اليابان، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس/ آذار".ويوفر المورد "كوجيما" الأجزاء الخارجية والداخلية لسيارات "تويوتا"، بما في ذلك المكونات المستخدمة في نظام تكييف الهواء وعجلة القيادة.وأثر الهجوم السيبراني على نظام التصنيع داخل "تويوتا"، وتحديدا المتعلق بتسليم الأجزاء قبل تركيبها مباشرة في السيارات حتى لا تضطر إلى تخزينها.وفيما لم تذكر "تويوتا" بشكل صريح عبر موقعها على الإنترنت حدوث هجوم إلكتروني، إلا أن موردها "كوجيما" أكد المشكلة، إذ قال أحد مسؤوليها لمؤشر "نيكي": "صحيح أننا تعرضنا لنوع من الهجمات الإلكترونية، وما زلنا نؤكد الضرر ونحن نسارع للرد، مع إعطاء الأولوية القصوى لاستئناف نظام إنتاج تويوتا في أسرع وقت ممكن"، وفقا لموقع "إنغادجيت".وبحسب ما ورد، فقد أصيب اثنان من شركاء "تويوتا" الآخرين، بما في ذلك شركة تصنيع الشاحنات "هينو موتورز" و"دايهاتسو موتور".ولم يتم الكشف عن أصول الهجوم السيبراني ونوع البرامج الضارة وتفاصيل أخرى.ولم تذكر شركة "تويوتا" متى تتوقع إعادة تشغيل خطوط التصنيع، لكن أفادت تقارير إن الحكومة اليابانية متورطة في التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/هل-انتهت-أزمة-قطع-الغيار-تويوتا-تعلن-أنها-ستنتج-عددا-قياسيا-من-السيارات-مع-بداية-2022-1053954926.html
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مجتمع, العالم, شركة تويوتا

‏"تويوتا" تعلق إنتاج سياراتها في اليابان بعد "هجوم سيبراني"‏

10:12 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الذهاب إلى بنك الصورتويوتا ميراي العاملة على الهيدروجين
تويوتا ميراي العاملة على الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
تويوتا ميراي العاملة على الهيدروجين
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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أفادت تقارير أن شركة "تويوتا" أوقفت إنتاج سياراتها في جميع مصانعها في اليابان، بعد هجوم إلكتروني ‏على مورد رئيسي.‏
وكتبت "تويوتا" عبر موقعها العالمي على الإنترنت: "بسبب فشل في النظام الخاص بمورد محلي (كوجيما)، قررنا تعليق تشغيل 28 خطا في 14 مصنعًا في اليابان، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس/ آذار".
ويوفر المورد "كوجيما" الأجزاء الخارجية والداخلية لسيارات "تويوتا"، بما في ذلك المكونات المستخدمة في نظام تكييف الهواء وعجلة القيادة.
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15 ديسمبر 2021, 08:50 GMT
وأثر الهجوم السيبراني على نظام التصنيع داخل "تويوتا"، وتحديدا المتعلق بتسليم الأجزاء قبل تركيبها مباشرة في السيارات حتى لا تضطر إلى تخزينها.
وفيما لم تذكر "تويوتا" بشكل صريح عبر موقعها على الإنترنت حدوث هجوم إلكتروني، إلا أن موردها "كوجيما" أكد المشكلة، إذ قال أحد مسؤوليها لمؤشر "نيكي": "صحيح أننا تعرضنا لنوع من الهجمات الإلكترونية، وما زلنا نؤكد الضرر ونحن نسارع للرد، مع إعطاء الأولوية القصوى لاستئناف نظام إنتاج تويوتا في أسرع وقت ممكن"، وفقا لموقع "إنغادجيت".
وبحسب ما ورد، فقد أصيب اثنان من شركاء "تويوتا" الآخرين، بما في ذلك شركة تصنيع الشاحنات "هينو موتورز" و"دايهاتسو موتور".
ولم يتم الكشف عن أصول الهجوم السيبراني ونوع البرامج الضارة وتفاصيل أخرى.
ولم تذكر شركة "تويوتا" متى تتوقع إعادة تشغيل خطوط التصنيع، لكن أفادت تقارير إن الحكومة اليابانية متورطة في التحقيق.
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