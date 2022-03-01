https://arabic.sputniknews.com/20220301/جامعة-الدول-العربية-تكشف-موقفها-من-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-لا-نلوم-أو-ندين-1059300337.html

جامعة الدول العربية تكشف موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية: لا نلوم أو ندين

جامعة الدول العربية تكشف موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية: لا نلوم أو ندين

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن موقف الجامعة من الأزمة في أوكرانيا، بعد ساعات من بيان وجهت فيه توصية إلى الدول الأعضاء من... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T06:21+0000

2022-03-01T06:21+0000

2022-03-01T06:21+0000

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وقال السفير حسام زكي، خلال اتصال هاتفي مع قناة أون الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن "موقف الجامعة العربية من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية يتسم بالحياد لوجود علاقة صداقة ومصالح مشتركة تربط الدول العربية بروسيا وأوكرانيا".وأشار إلى أن الجامعة العربية لديها رغبة لتقديم المساعدة في الأزمة والحرب الأوكرانية ـ الروسية، قائلا: "لا نلوم أو ندين أي طرف ولكن نرغب في تقديم المساعدة ونحاول تنسيق المواقف لدعم الجاليات العربية في أوكرانيا".وأوضح السفير حسام زكي، أن "كل الدول العربية ليست ممثلة دبلوماسيا في أوكرانيا، ولذلك ليس جميعهم يستطيعون دعم جالياتهم هناك في أوكرانيا، ونحث الدول العربية ممن لديها سفارة في أوكرانيا على تقديم المساعدة والتعاون مع بعضها البعض".وأعربت جامعة الدول العربية، أمس الاثنين، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا و"تدهور الأوضاع الإنسانية" بها، ووجهت توصية إلى الدول الأعضاء من أجل حل الأزمة وضمان سلامة الرعايا العرب في المنطقة.جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بطلب من مصر وبرئاسة الكويت، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكر بيان للأمانة العامة للجامعة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأبدت الجامعة تأييدها لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، وضمان حفظ أمن وسلامة شعوب المنطقة "المهمة من العالم"، على حد وصف البيان.وأكد البيان الختامي للاجتماع أهمية "احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مبديا دعم الجامعة للمساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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https://arabic.sputniknews.com/20220228/جامعة-الدول-العربية-تصدر-بيانا-بشأن-الأوضاع-في-أوكرانيا-وتوجه-توصية-للأعضاء-1059270301.html

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