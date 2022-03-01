https://arabic.sputniknews.com/20220301/جورجيا-تواصل-دعمها-لأوكرانيا-1059333249.html
جورجيا تواصل دعمها لأوكرانيا
جورجيا تواصل دعمها لأوكرانيا
قال رئيس إدارة الحكومة الجورجية، إيليا دارشياشفيلي، إن جورجيا ستواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدات السياسية والإنسانية على الرغم من القرار غير المفهوم الذي اتخذه... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:28+0000
2022-03-01T15:28+0000
2022-03-01T15:39+0000
العالم
روسيا
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وقال دارشياشفيلي في فيديو مسجل: "ستستمر جورجيا مرة أخرى في تقديم المساعدة السياسية والإنسانية، والدعم السياسي لأوكرانيا وستقدم المساعدة الإنسانية في حدود إمكانياتها، بالرغم من استدعاء سفيرها".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
جورجيا تواصل دعمها لأوكرانيا
15:28 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
قال رئيس إدارة الحكومة الجورجية، إيليا دارشياشفيلي، إن جورجيا ستواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدات السياسية والإنسانية على الرغم من القرار غير المفهوم الذي اتخذه فلاديمير زيلينسكي باستدعاء السفير الجورجي في كييف.
وقال دارشياشفيلي في فيديو مسجل: "ستستمر جورجيا مرة أخرى في تقديم المساعدة السياسية والإنسانية، والدعم السياسي لأوكرانيا وستقدم المساعدة الإنسانية في حدود إمكانياتها، بالرغم من استدعاء سفيرها".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.