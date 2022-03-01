https://arabic.sputniknews.com/20220301/حاكم-منطقة-نيكولاييف-القوات-الروسية-لا-تريد-إطلاق-النار-على-المدنيين-1059334665.html
حاكم منطقة نيكولاييف الأوكرانية: القوات الروسية لا تريد إطلاق النار على المدنيين
حاكم منطقة نيكولاييف الأوكرانية: القوات الروسية لا تريد إطلاق النار على المدنيين
أعلن حاكم منطقة نيكولاييف في أوكرانيا، فيتالي كيم، أن القوات الروسية لا تريد إطلاق النار على المدنيين وقد ابتعدت عن المدينة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:55+0000
2022-03-01T15:55+0000
2022-03-01T15:56+0000
تغطية أحداث دونباس
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أخبار أوكرانيا
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وقال في رسالة بالفيديو نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية: "أعتقد أن الروس لا يريدون إطلاق النار على المدنيين".وبحسب قوله، انسحبت القوات الروسية من المدينة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
حاكم منطقة نيكولاييف الأوكرانية: القوات الروسية لا تريد إطلاق النار على المدنيين
15:55 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
أعلن حاكم منطقة نيكولاييف في أوكرانيا، فيتالي كيم، أن القوات الروسية لا تريد إطلاق النار على المدنيين وقد ابتعدت عن المدينة.
وقال في رسالة بالفيديو نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية: "أعتقد أن الروس لا يريدون إطلاق النار على المدنيين".
وبحسب قوله، انسحبت القوات الروسية من المدينة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.