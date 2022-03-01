عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220301/حكومة-الدبيبة-ترفض-منح-البرلمان-الثقة-لحكومة-جديدة-في-ليبيا-وتؤكد-استمرارها-في-عملها-1059337850.html
حكومة الدبيبة ترفض منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة في ليبيا وتؤكد استمرارها في عملها
حكومة الدبيبة ترفض منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة في ليبيا وتؤكد استمرارها في عملها
رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:58+0000
2022-03-01T16:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048707916_0:26:3115:1778_1920x0_80_0_0_cc64cddd17522812a960564f199b25be.jpg
بنغازي- سبوتنيك. وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".وتابع البيان "لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة".وتابع "حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر حزيران/يونيو القادم".ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048707916_386:0:3115:2047_1920x0_80_0_0_34a2dba60cff8f51b44f11f2df0b51d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

حكومة الدبيبة ترفض منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة في ليبيا وتؤكد استمرارها في عملها

16:58 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
بنغازي- سبوتنيك. وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
وتابع البيان "لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة".
وتابع "حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر حزيران/يونيو القادم".
ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس18:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала