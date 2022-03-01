https://arabic.sputniknews.com/20220301/حكومة-الدبيبة-ترفض-منح-البرلمان-الثقة-لحكومة-جديدة-في-ليبيا-وتؤكد-استمرارها-في-عملها-1059337850.html
حكومة الدبيبة ترفض منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة في ليبيا وتؤكد استمرارها في عملها
حكومة الدبيبة ترفض منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة في ليبيا وتؤكد استمرارها في عملها
رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:58+0000
2022-03-01T16:58+0000
2022-03-01T16:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي- سبوتنيك. وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".وتابع البيان "لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة".وتابع "حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر حزيران/يونيو القادم".ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
حكومة الدبيبة ترفض منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة في ليبيا وتؤكد استمرارها في عملها
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رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
بنغازي- سبوتنيك. وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب
يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
وتابع البيان "لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة".
وتابع "حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر حزيران/يونيو القادم".
ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.