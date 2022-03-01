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https://arabic.sputniknews.com/20220301/خامنئي-يعلق-لأول-مرة-على-الأوضاع-في-أوكرانيا-ويصف-أمريكا-بـالمافيا-1059305288.html
خامنئي يعلق لأول مرة على الأوضاع في أوكرانيا ويصف أمريكا بـ"المافيا"
خامنئي يعلق لأول مرة على الأوضاع في أوكرانيا ويصف أمريكا بـ"المافيا"
علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واصفا الولايات المتحدة الأمريكية بـ"المافيا". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:22+0000
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وقال خامنئي، في كلمة وجهها إلى الشعب الايراني بمناسبة ذكرى مبعث النبي محمد، إن "النظام الحاكم في الولايات المتحدة يختلق الأزمات ويتغذى بها"، مضيفا أنه "مافيا الاقتصاد والسلاح وأنواع العصابات تتحكم في البلد وتقف خلف الحكومات الأمريكية وتنصب الرؤساء".وأضاف أن "أوكرانيا أصبحت ضحية السياسة الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر"، مضيفا أنها "جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة من خلال التدخل في شؤونها الداخلية والانقلابات الملونة وتغيير الحكومات".وأكد أن "إيران تدعم إيقاف الحرب في أوكرانيا"، قائلا: "هذا يتحقق عبر التعرف على جذور الأزمة التي تكمن في التدخل الغربي هناك..نحن لا نعتمد معايير مزدوجة كما يفعل الغرب...دعم الغرب للدول التابعة لها مجرد سراب، وهذا ما شهدناه في أوكرانيا وأفغانستان، وباعتراف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الافغاني السابق.. لا يمكن الاعتماد على الغرب".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مسؤول-إماراتي-يدعو-أوكرانيا-لأن-تكون-جسرا-بين-روسيا-والناتو-1059304099.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار إيران, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

خامنئي يعلق لأول مرة على الأوضاع في أوكرانيا ويصف أمريكا بـ"المافيا"

08:22 GMT 01.03.2022
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AP Photo
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علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واصفا الولايات المتحدة الأمريكية بـ"المافيا".
وقال خامنئي، في كلمة وجهها إلى الشعب الايراني بمناسبة ذكرى مبعث النبي محمد، إن "النظام الحاكم في الولايات المتحدة يختلق الأزمات ويتغذى بها"، مضيفا أنه "مافيا الاقتصاد والسلاح وأنواع العصابات تتحكم في البلد وتقف خلف الحكومات الأمريكية وتنصب الرؤساء".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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08:00 GMT
وأضاف أن "أوكرانيا أصبحت ضحية السياسة الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر"، مضيفا أنها "جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة من خلال التدخل في شؤونها الداخلية والانقلابات الملونة وتغيير الحكومات".
وأكد أن "إيران تدعم إيقاف الحرب في أوكرانيا"، قائلا: "هذا يتحقق عبر التعرف على جذور الأزمة التي تكمن في التدخل الغربي هناك..نحن لا نعتمد معايير مزدوجة كما يفعل الغرب...دعم الغرب للدول التابعة لها مجرد سراب، وهذا ما شهدناه في أوكرانيا وأفغانستان، وباعتراف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الافغاني السابق.. لا يمكن الاعتماد على الغرب".
وختم خامنئي بالقول إن: "العبرة الثانية من قضايا أوكرانيا، هي أن الدعم الشعبي أكبر داعم لأي حكومة، والعنصر الأساسي لاستقلال الدول.. إن كان دخل الشعب الأوكراني في الساحة لما شهدنا ما يحدث الآن".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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