https://arabic.sputniknews.com/20220301/خامنئي-يعلق-لأول-مرة-على-الأوضاع-في-أوكرانيا-ويصف-أمريكا-بـالمافيا-1059305288.html

خامنئي يعلق لأول مرة على الأوضاع في أوكرانيا ويصف أمريكا بـ"المافيا"

خامنئي يعلق لأول مرة على الأوضاع في أوكرانيا ويصف أمريكا بـ"المافيا"

علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واصفا الولايات المتحدة الأمريكية بـ"المافيا". 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T08:22+0000

2022-03-01T08:22+0000

2022-03-01T08:22+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار إيران

أخبار جمهورية دونيتسك

جمهورية لوغانسك الشعبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104443/98/1044439884_0:0:2498:1406_1920x0_80_0_0_16b5b012fabc46d633899b3e77d42828.jpg

وقال خامنئي، في كلمة وجهها إلى الشعب الايراني بمناسبة ذكرى مبعث النبي محمد، إن "النظام الحاكم في الولايات المتحدة يختلق الأزمات ويتغذى بها"، مضيفا أنه "مافيا الاقتصاد والسلاح وأنواع العصابات تتحكم في البلد وتقف خلف الحكومات الأمريكية وتنصب الرؤساء".وأضاف أن "أوكرانيا أصبحت ضحية السياسة الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر"، مضيفا أنها "جرت أوكرانيا إلى هذه النقطة من خلال التدخل في شؤونها الداخلية والانقلابات الملونة وتغيير الحكومات".وأكد أن "إيران تدعم إيقاف الحرب في أوكرانيا"، قائلا: "هذا يتحقق عبر التعرف على جذور الأزمة التي تكمن في التدخل الغربي هناك..نحن لا نعتمد معايير مزدوجة كما يفعل الغرب...دعم الغرب للدول التابعة لها مجرد سراب، وهذا ما شهدناه في أوكرانيا وأفغانستان، وباعتراف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الافغاني السابق.. لا يمكن الاعتماد على الغرب".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/مسؤول-إماراتي-يدعو-أوكرانيا-لأن-تكون-جسرا-بين-روسيا-والناتو-1059304099.html

أخبار إيران

أخبار جمهورية دونيتسك

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار إيران, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية