https://arabic.sputniknews.com/20220301/دونيتسك-الشعبية-تتهم-القوات-الأوكرانية-بقصف-دونيتسك-بأسلحة-ثقيلة-عيار-122-ملم-1059343486.html

"دونيتسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك بأسلحة ثقيلة عيار 122 ملم

"دونيتسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بقصف دونيتسك بأسلحة ثقيلة عيار 122 ملم

اتهمت سلطات جمهورية "دونيتسك" الشعبية، القوات الأوكرانية، بقصف دونيتسك بأسلحة ثقيلة من عيار 122 ملم محظورة، بموجب اتفاقات مينسك. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T21:29+0000

2022-03-01T21:29+0000

2022-03-01T21:29+0000

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دونيتسك، 2 مارس - سبوتنيك. وأفادت ممثلية جمهورية "دونيتسك" في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان على "تليغرام"، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف هاون، من العيار 122 مليمترا على بلدة نيفلسكوي، التابعة لمدينة دونيتسك.ويذكر أن أوكرانيا تشهد منذ العام 2014، أزمة سياسية عسكرية قد اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف، على خلفية اندلاع مظاهرات واسعة بدعم من الغرب، ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.ونشبت في منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا، والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية، حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في شهر نيسان/أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.ويشار إلى أن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلنا، يوم الجمعة الماضية، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا، من أجل تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية، التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، الموافق 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

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