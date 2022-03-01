https://arabic.sputniknews.com/20220301/دونيتسك-القوميون-الأوكرانيون-يستولون-على-حوالي-20-سيارة-تابعة-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا--1059304387.html
دونيتسك: القوميون الأوكرانيون يستولون على حوالي 20 سيارة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
دونيتسك: القوميون الأوكرانيون يستولون على حوالي 20 سيارة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
استولت التشكيلات القومية الأوكرانية على مركبات بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومصير أعضاء البعثة غير معروف، حسب القوات الشعبية... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:03+0000
2022-03-01T08:03+0000
2022-03-01T08:03+0000
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وقالت القوات في بيان: "وفقا للمعلومات العملياتية، استغلت التشكيلات القومية الأوكرانية، الوضع المتطور في كراماتورسك، واستولت على حوالي 20 سيارة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولا يزال مصير أعضاء البعثة مجهولا".كما أكدت أن القوميين يهاجمون المعدات العسكرية الأوكرانية ويمررونها على أنها معدات للقوات المسلحة الروسية من أجل الحصول على مكافآت.كما ذكرت أن "المعلومات لا تزال ترد بشأن الفظائع التي ارتكبتها التشكيلات القومية التي تلقت أسلحة بموجب مرسوم زيلينسكي، وتستخدمها ضد المدنيين لغرض السطو".في وقت سابق أفيد بأن سيارات بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أوقفت المراقبة بالفيديو على خط الاتصال وبدأت الاستعدادات للإخلاء من دونباس.بدأت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عملها في أوكرانيا في 21 مارس/ آذار 2014. وقد حظي قرار تشكيلها بتأييد جميع الدول المشاركة البالغ عددها 57 دولة. البعثة تضم حوالي ألف مراقب. تقع مكاتب البعثة في كييف ودونيتسك ولوغانسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك: القوميون الأوكرانيون يستولون على حوالي 20 سيارة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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استولت التشكيلات القومية الأوكرانية على مركبات بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومصير أعضاء البعثة غير معروف، حسب القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك.
وقالت القوات في بيان: "وفقا للمعلومات العملياتية، استغلت التشكيلات القومية الأوكرانية، الوضع المتطور في كراماتورسك، واستولت على حوالي 20 سيارة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولا يزال مصير أعضاء البعثة مجهولا".
كما أكدت أن القوميين يهاجمون المعدات العسكرية الأوكرانية ويمررونها على أنها معدات للقوات المسلحة الروسية من أجل الحصول على مكافآت.
كما ذكرت أن "المعلومات لا تزال ترد بشأن الفظائع التي ارتكبتها التشكيلات القومية التي تلقت أسلحة بموجب مرسوم زيلينسكي، وتستخدمها ضد المدنيين لغرض السطو".
في وقت سابق أفيد بأن سيارات بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أوقفت المراقبة بالفيديو على خط الاتصال وبدأت الاستعدادات للإخلاء من دونباس.
بدأت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عملها في أوكرانيا في 21 مارس/ آذار 2014. وقد حظي قرار تشكيلها بتأييد جميع الدول المشاركة البالغ عددها 57 دولة. البعثة تضم حوالي ألف مراقب. تقع مكاتب البعثة في كييف ودونيتسك ولوغانسك.