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رئيس الحكومة الكويتية يستقبل قائد القوات الأمريكية الوسطى
رئيس الحكومة الكويتية يستقبل قائد القوات الأمريكية الوسطى
زار قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى، كينيث ماكنزي، ووفد أمريكي مرافق له، الكويت اليوم الثلاثاء. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:41+0000
2022-03-01T11:41+0000
أخبار الكويت اليوم
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واستقبل صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ماكنزي، وحضر اللقاء وزراء الدفاع والخارجية، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، خالد صالح الصباح، حسب صحيفة القبس الكويتية.تم اللقاء بين الطرفين في قصر السيف بالكويت.
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أخبار الكويت اليوم

رئيس الحكومة الكويتية يستقبل قائد القوات الأمريكية الوسطى

11:41 GMT 01.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي
 قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
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زار قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى، كينيث ماكنزي، ووفد أمريكي مرافق له، الكويت اليوم الثلاثاء.
واستقبل صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ماكنزي، وحضر اللقاء وزراء الدفاع والخارجية، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، خالد صالح الصباح، حسب صحيفة القبس الكويتية.
تم اللقاء بين الطرفين في قصر السيف بالكويت.
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