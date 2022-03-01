https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-المجلس-الوطني-للإعلام-الموقف-الأوروبي-مستهجن-ومستغرب-وهو-غير-مشروع--1059314638.html

رئيس المجلس الوطني للإعلام: الموقف الأوروبي مستهجن ومستغرب وهو غير مشروع

رئيس المجلس الوطني للإعلام: الموقف الأوروبي مستهجن ومستغرب وهو غير مشروع

أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، عبد الهادي محفوط، إلى أن قرار منع بث قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في دول الاتحاد الأوروبي مستغرب... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T10:40+0000

2022-03-01T10:40+0000

2022-03-01T10:40+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

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وقال محفوظ لـ"سبوتنيك"، إنه "نوع من التدخل من جانب الاتحاد الأوروبي في الشأن الإعلامي، ذلك أن قوانين الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية في الغرب تشدد على مسألة الحرية الإعلامية، وبالتالي هذا القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي يتناقض مع مضمون القوانين التي تتبناها هذه الدول"، لافتاً إلى أن "هذا نوع من التدخل في المسألة الإعلامية وفي الحؤول دون حق المواطن الأوروبي في الاطلاع والاستطلاع، لأن هذا المواطن له الحق في أن يطلع على كل المعلومات التي تصدر عن الدول الأخرى وتحديداً عن دولة روسيا الاتحادية التي تقوم بواجبها الإعلامي وخصوصاً أن روسيا لم تتخذ أي إجراء بحق المؤسسات الإعلامية الغربية".وأوضح محفوظ أنه "كان من مصلحة أوكرانيا أن تلتزم بالحياد وهذا ما لم تقم به، لذلك فإن هذه الخطوات الإعلامية تلحق الضرر الفعلي في وضع أوكرانيا، حيث للأسف ثمة نهج يريد أن تكون جزءاً من الحلف الأطلسي وهذا لن يحصل".وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أعلنت الموافقة على منع بث قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في دول الإتحاد الأوروبي، كما أعلن "يوتيوب" عن حظر الصفحات التابعة لوسائل إعلام روسية على منصته في أوروبا، وقيدت "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" من الوصول إلى "سبوتنيك" و"روسيا اليوم".

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روسيا, تقارير سبوتنيك