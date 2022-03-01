https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-المجلس-الوطني-للإعلام-الموقف-الأوروبي-مستهجن-ومستغرب-وهو-غير-مشروع--1059314638.html
رئيس المجلس الوطني للإعلام: الموقف الأوروبي مستهجن ومستغرب وهو غير مشروع
رئيس المجلس الوطني للإعلام: الموقف الأوروبي مستهجن ومستغرب وهو غير مشروع
أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، عبد الهادي محفوط، إلى أن قرار منع بث قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في دول الاتحاد الأوروبي مستغرب... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:40+0000
2022-03-01T10:40+0000
2022-03-01T10:40+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
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وقال محفوظ لـ"سبوتنيك"، إنه "نوع من التدخل من جانب الاتحاد الأوروبي في الشأن الإعلامي، ذلك أن قوانين الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية في الغرب تشدد على مسألة الحرية الإعلامية، وبالتالي هذا القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي يتناقض مع مضمون القوانين التي تتبناها هذه الدول"، لافتاً إلى أن "هذا نوع من التدخل في المسألة الإعلامية وفي الحؤول دون حق المواطن الأوروبي في الاطلاع والاستطلاع، لأن هذا المواطن له الحق في أن يطلع على كل المعلومات التي تصدر عن الدول الأخرى وتحديداً عن دولة روسيا الاتحادية التي تقوم بواجبها الإعلامي وخصوصاً أن روسيا لم تتخذ أي إجراء بحق المؤسسات الإعلامية الغربية".وأوضح محفوظ أنه "كان من مصلحة أوكرانيا أن تلتزم بالحياد وهذا ما لم تقم به، لذلك فإن هذه الخطوات الإعلامية تلحق الضرر الفعلي في وضع أوكرانيا، حيث للأسف ثمة نهج يريد أن تكون جزءاً من الحلف الأطلسي وهذا لن يحصل".وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أعلنت الموافقة على منع بث قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في دول الإتحاد الأوروبي، كما أعلن "يوتيوب" عن حظر الصفحات التابعة لوسائل إعلام روسية على منصته في أوروبا، وقيدت "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" من الوصول إلى "سبوتنيك" و"روسيا اليوم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تقارير سبوتنيك
رئيس المجلس الوطني للإعلام: الموقف الأوروبي مستهجن ومستغرب وهو غير مشروع
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أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، عبد الهادي محفوط، إلى أن قرار منع بث قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في دول الاتحاد الأوروبي مستغرب ومستهجن، وهو يدخل في سياق الحرب الإعلامية على روسيا، وهو أمر غير مشروع من قبل الإتحاد.
وقال محفوظ لـ"سبوتنيك"، إنه "نوع من التدخل من جانب الاتحاد الأوروبي في الشأن الإعلامي، ذلك أن قوانين الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية في الغرب تشدد على مسألة الحرية الإعلامية، وبالتالي هذا القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي يتناقض مع مضمون القوانين التي تتبناها
هذه الدول"، لافتاً إلى أن "هذا نوع من التدخل في المسألة الإعلامية وفي الحؤول دون حق المواطن الأوروبي في الاطلاع والاستطلاع، لأن هذا المواطن له الحق في أن يطلع على كل المعلومات التي تصدر عن الدول الأخرى وتحديداً عن دولة روسيا الاتحادية التي تقوم بواجبها الإعلامي وخصوصاً أن روسيا لم تتخذ أي إجراء بحق المؤسسات الإعلامية الغربية".
ورأى أن "مثل هذا الإجراء لا يؤدي إلى النتائج التي يرجوها الغرب الأوروبي ولكن هذه خطوة تندرج بمسألة عزل روسيا من جانب الغرب، وبالتالي هذا الغرب الأوروبي الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية زج أوروبا في مسألة إحياء التحالفات الأطلسية وما شابه ذلك، وجذب بعض دول أوروبا الشرقية السابقة التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي إلى الانخراط في الحلف الأطلسي ومثل هذا الأمر أعتقد أنه يعيد مناخات الحرب الباردة ولن يؤدي إلى النتيجة المرغوبة من الغرب".
وأوضح محفوظ أنه "كان من مصلحة أوكرانيا أن تلتزم بالحياد وهذا ما لم تقم به، لذلك فإن هذه الخطوات الإعلامية تلحق الضرر الفعلي في وضع أوكرانيا، حيث للأسف ثمة نهج يريد أن تكون جزءاً من الحلف الأطلسي وهذا لن يحصل".
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أعلنت الموافقة على منع بث قناة "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في دول الإتحاد الأوروبي، كما أعلن "يوتيوب" عن حظر الصفحات التابعة لوسائل إعلام روسية على منصته في أوروبا، وقيدت "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" من الوصول إلى "سبوتنيك" و"روسيا اليوم".