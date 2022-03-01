https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-الوزراء-الروسي-يشدد-على-أهمية-خلق-بدائل-للواردات-1059320705.html

رئيس الوزراء الروسي يشدد على أهمية خلق بدائل للواردات

رئيس الوزراء الروسي يشدد على أهمية خلق بدائل للواردات

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنه "يجب على السلطات الروسية التأكد من أن الشركات الصغيرة ستظل قادرة على العمل، وعليها أن تبتعد عن الاعتماد على... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T12:13+0000

2022-03-01T12:13+0000

2022-03-01T12:13+0000

روسيا

اقتصاد

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وأعلن ميشوستين عن "إمكانية دعم وتمويل البنوك العاملة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".وصرح ميشوستين: "بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تدرس الحكومة، مع بنك روسيا، إجراءات دعم إضافية تجمع بين الدعم والتمويل للبنوك التي تعمل مع هذا القطاع من الاقتصاد".وأضاف ميشوستين في اجتماع حول الوضع الاقتصادي: "نحن بحاجة إلى تهيئة الظروف الأكثر ملاءمة لرواد الأعمال، وإزالة الحواجز الإدارية غير الضرورية، والتي كنا نقوم بها على مدار الوقت الماضي، وإنشاء آليات لدعم المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها بالفعل، نخطط للعمل على هذه القضايا جنبًا إلى جنب مع الشركات، لتسهيل إجراءات المشتريات العامة قدر الإمكان، والحد من المتطلبات المفرطة".وأشار ميشوستين أيضًا إلى أن "روسيا بحاجة إلى الابتعاد عن الاعتماد على المواد الخام بشكل أكبر، ويجب أن يصبح خلق بدائل للواردات هو النشاط الرئيسي".وصرح ميشوستين أنه "تم إعداد مشروع مرسوم صادر عن الرئيس بوتين بشأن تقييد مؤقت على خروج الأعمال التجارية الأجنبية من الأصول الروسية".وشدد على أنه "في الوقت نفسه، لا تزال روسيا تعتبر الأعمال الأجنبية كشركاء محتملين ومنفتحة على الحوار مع المستثمرين ذوي التفكير البناء".وأضاف: "في حالة العقوبات الحالية، يضطر رواد الأعمال الأجانب إلى عدم الاسترشاد بالعوامل الاقتصادية، ولكن من خلال اتخاذ قرارات تحت ضغط سياسي، ولتمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة، تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي لفرض قيود مؤقتة على خروج الأصول الروسية".وأشار ميشوستين إلى أنه "في السنوات الأخيرة، دعمت الحكومة توطين الاستثمارات، وسعت إلى جذب كل من مصنعي المنتجات النهائية ومقاوليهم من الخارج إلى روسيا من أجل زيادة الإنتاج في مرافق الشركات الروسية".وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لي مير، قد صرح أن الاتحاد الأوروبي سيشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا. وأعلنت الدول الغربية في نهاية الأسبوع الفائت عن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية بأوكرانيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي رحلات الطائرات الروسية إلى بلدانه وفوق أراضيه. وبات معلوما أخيرا أن الاتحاد الأوروبي حظر عمليات تتعلق بإدارة أموال البنك المركزي الروسي.ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بموجب الحظر أن تُجري المعاملات المالية مع البنك المركزي الروسي إلا عندما يقتضي ذلك حفظ الاستقرار المالي. وتوعد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتجميد نصف أموال البنك المركزي الروسي المودعة في البنوك الأوروبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/إعلام-روسيا-طلبت-من-أوكرانيا-نزع-سلاحها-خلال-المفاوضات-1059319475.html

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