https://arabic.sputniknews.com/20220301/ردود-فعل-مختلفة-على-قرار-تصنيف-أنصار-الله-اليمنية--جماعة-إرهابية-1059331369.html

ردود فعل مختلفة على قرار تصنيف "أنصار الله" اليمنية جماعة إرهابية

ردود فعل مختلفة على قرار تصنيف "أنصار الله" اليمنية جماعة إرهابية

ما إن اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن توسيع حظر الأسلحة على جماعة أنصار الله اليمنية، على خلفية هجمات للجماعة على الإمارات والسعودية حتى توالت ردود... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T15:01+0000

2022-03-01T15:01+0000

2022-03-01T15:01+0000

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الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده قال إن بلاده تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الأزمة اليمنية مسيسا ويتحدى جهود العملية السياسية.وقال خطيب زاده، في بيان له اليوم الثلاثاء، "للأسف هذا القرار والأدبيات المستخدمة فيه تتأثر بالاعتبارات السياسية والضغط من جانب دول التحالف المعتدي في اليمن، وفي تحد للجهود القائمة من أجل استئناف العملية السياسية".وأضاف أنه "منذ بداية الحرب اليمنية، لم يكن لوجهة النظر المنحازة وغير الصحيحة عن اليمن، بقيادة الداعمين الرئيسيين لغزوها في مجلس الأمن الدولي، أي تأثير على الحد من الأزمة فحسب، بل كانت عاملاً في استمرار أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحاضر".من جانبه قلل عضو المجلس السياسي المشكل من "أنصار الله"، محمد على الحوثي، من تأثير القرار، مؤكدا أن "سبب استمرار الحرب هو صفقات السلاح للسعودية والإمارات وارتكاب جرائم الحرب، والإرهاب، والحصار، والاستهداف المتعمد لليمن من دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي".وأضاف الحوثي: "هذا معيار يدفع لحظر أسلحتهم لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال الذي يفقد أي قرار حظر قيمته ويتجاهل معه كل جريمة".بينما رحبت وزارة الخارجية المصرية بالقرار، "وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية، فضلا عن تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن".وأشارت الخارجية المصرية إلى أنها "تتطلع أن يُسهم قرار مجلس الأمن الدولي في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء".وأيضا رحب مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم بالقرار، وأعرب مجلس الوزراء عن "التطلع بأن يسهم القرار في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين".وأشار المجلس إلى ما سبق و"أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية".وكذلك رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالقرار، وشددت عبر بيانها على أن "أنّ أمن دول الخليج من أمن المملكة، وأنّ الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء، مُجدداً تأييد المملكة لكل الخطوات التي تدعم استقرار منطقة الخليج".واعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، مشروع قرار يتضمن توسيع حظر الأسلحة على جماعة أنصار الله اليمنية، على خلفية هجمات للجماعة على الإمارات والسعودية، وتضمن مشروع القرار رقم 2624 الذي تقدمت به دولة الإمارات، واعتمد بأغلبية 11 صوتاً مع امتناع 4 دول هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها.وجدد القرار عقوبات الحظر المالي وحظر السفر على اليمن حتى 28 شباط/فبراير 2023، ومدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 28 آذار/مارس 2023.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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