https://arabic.sputniknews.com/20220301/روسيا-الوقت-مناسب-لإزالة-الأسلحة-النووية-من-أوروبا-الغربية-والشرقية-ومن-كل-مكان-1059343864.html

روسيا: الوقت مناسب لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية والشرقية ومن كل مكان

روسيا: الوقت مناسب لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية والشرقية ومن كل مكان

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، في تصريح لقناة الميادين اللبنانية ، أنّ الوقت قد حان لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T22:27+0000

2022-03-01T22:27+0000

2022-03-01T22:27+0000

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روسيا

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت الميادين عن غاتيلوف قوله أنّ "الوقت مناسب لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية والشرقية ومن كل مكان".وبحسب القناة يرى غاتيلوف أنّ الأميركيين ينشرون قواعد عسكرية ويزوّدونها بأسلحة نووية، و"هذا تهديد كبير"، مضيفاً أنّ القواعد العسكرية الأمريكية تمثل تهديداً لأمن الاتحاد الروسي.وتابع غاتيلوف قائلاً "نطالب واشنطن منذ فترة طويلة بإزالة هذه الأسلحة من حدودنا"، مشدداً على أنّه لا يمكن لواشنطن إزاحة روسيا من مجلس حقوق الإنسان أو من مجلس الأمن.وأضاف "أما بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان فهم يحتاجون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وموافقة ثلثي الأعضاء، لكنني أشك كثيراً في أنهم يستطيعون الحصول على ثلثي الأعضاء للتصويت لصالح تعليق المشاركة الروسية في المجلس".وعقدت الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا حول نزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يومي 18 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، في نيويورك.وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952، هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزير-الخارجية-المصري-نطالب-الدول-النووية-الوفاء-بالتزاماتها-بنزع-الأسلحة-النووية-بالكامل-1059315375.html

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