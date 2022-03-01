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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/روسيا-تطالب-بإزالة-القيود-المفروضة-على-الوصول-إلى-حسابات-آر-تي-و-سبوتنيك-1059337199.html
روسيا تطالب بإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى حسابات "آر تي" و "سبوتنيك"
روسيا تطالب بإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى حسابات "آر تي" و "سبوتنيك"
طالبت الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية (روسكومنادزور) بإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى حسابات "آر تي" و "سبوتنيك" على... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:46+0000
2022-03-01T16:46+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
العالم
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وبحسب البيان: فإن (روسكومنادزور) أرسلت رسالة إلى "Meta Platforms Inc"، تطالب بها برفع القيود المفروضة في أوروبا على الوصول إلى حسابات "آر تي" و"سبوتنيك" الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "إنستغرام" على الفور وشرح أسباب تطبيقها.وتشير الوكالة إلى أن تصرفات شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية فيما يتعلق بوسائل الإعلام الروسية تنتهك المبادئ الأساسية للتدفق الحر للمعلومات والوصول إليها دون عوائق.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/إنستغرام-يحظر-جميع-حسابات-قناة-آر-تي-في-27-دولة-أوروبية-1059325720.html
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روسيا, العالم

روسيا تطالب بإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى حسابات "آر تي" و "سبوتنيك"

16:46 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTUREكابل انترنت
كابل انترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE
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طالبت الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية (روسكومنادزور) بإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى حسابات "آر تي" و "سبوتنيك" على "فيسبوك" و "إنستغرام"
وبحسب البيان: فإن (روسكومنادزور) أرسلت رسالة إلى "Meta Platforms Inc"، تطالب بها برفع القيود المفروضة في أوروبا على الوصول إلى حسابات "آر تي" و"سبوتنيك" الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "إنستغرام" على الفور وشرح أسباب تطبيقها.
وتشير الوكالة إلى أن تصرفات شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية فيما يتعلق بوسائل الإعلام الروسية تنتهك المبادئ الأساسية للتدفق الحر للمعلومات والوصول إليها دون عوائق.
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
"إنستغرام" يحظر جميع حسابات قناة "آر تي" في 27 دولة أوروبية
13:17 GMT
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس18:01 GMT
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