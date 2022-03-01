https://arabic.sputniknews.com/20220301/روسيا-تمنع-إقامة-منشآت-أمريكية-لإنتاج-السلاح-البيولوجي-في-أوكرانيا-1059302726.html
روسيا تمنع إقامة منشآت أمريكية لإنتاج السلاح البيولوجي في أوكرانيا
روسيا تمنع إقامة منشآت أمريكية لإنتاج السلاح البيولوجي في أوكرانيا
حالت عملية عسكرية بدأتها روسيا تلبية لطلب جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس دون إقامة مختبر عسكري أمريكي لإنتاج السلاح البيولوجي في أوكرانيا. أعلن ذلك... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T07:24+0000
2022-03-01T07:24+0000
2022-03-01T07:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في العام الماضي عن إنشاء مختبرين لدراسة جراثيم خطيرة في أوكرانيا. وكان يجب أن يباشر المختبران العمل في عام 2022، ولكنهما لم يدخلا إلى حيز العمل بسبب العملية العسكرية الروسية.ولفت كلينتسيفيتش في تصريحات صحفية إلى أنه ثمة خطر بأن يحصل متطرفون أوكرانيون على ما كان يجب أن تنتجه مختبرات عسكرية أمريكية.وأشار إلى أن روسيا تعمل على إزالة هذا الخطر ودرء أخطار أخرى تشكلها الولايات المتحدة الأمريكية عبر سعيها إلى إقامة منشآت عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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2022
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تمنع إقامة منشآت أمريكية لإنتاج السلاح البيولوجي في أوكرانيا
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حالت عملية عسكرية بدأتها روسيا تلبية لطلب جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس دون إقامة مختبر عسكري أمريكي لإنتاج السلاح البيولوجي في أوكرانيا. أعلن ذلك السيناتور الروسي السابق فرانتس كلينتسيفيتش.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في العام الماضي عن إنشاء مختبرين لدراسة جراثيم خطيرة في أوكرانيا. وكان يجب أن يباشر المختبران العمل في عام 2022، ولكنهما لم يدخلا إلى حيز العمل بسبب العملية العسكرية الروسية.
ولفت كلينتسيفيتش في تصريحات صحفية
إلى أنه ثمة خطر بأن يحصل متطرفون أوكرانيون على ما كان يجب أن تنتجه مختبرات عسكرية أمريكية.
وأشار إلى أن روسيا تعمل على إزالة هذا الخطر ودرء أخطار أخرى تشكلها الولايات المتحدة الأمريكية عبر سعيها إلى إقامة منشآت عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية.