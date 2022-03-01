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https://arabic.sputniknews.com/20220301/زاخاروفا-تصف-بوريل-بالماكر-1059329130.html
زاخاروفا تصف بوريل "بالماكر"
زاخاروفا تصف بوريل "بالماكر"
وجهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اللوم إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بفشل زيارة وزير... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:13+0000
2022-03-01T14:13+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
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وفي وقت سابق، قال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي لم يمنع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من السفر لحضور اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف".وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تيلغرام": "لذا، سيد بوريل، مكرك يكمن في حقيقة أنه عندما طلب سيرغي لافروف موقف البلدان بصفتها الوطنية بشأن القضايا الأمنية الحاسمة لبلدنا، فقد أجبت عن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعندما رفضت هذه الدول السماح للوفد بالسفر إلى اجتماع الأمم المتحدة في جنيف، بسبب قيود الاتحاد الأوروبي التي أعلنتها، فأنت تقول إن هذا هو قرارهم السيادي، إن هذا خداع الماكرين".وفي وقت سابق ، أفادت الخارجية الروسية أن مناشدة الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية لم تسفر عن نتائج، ولم تتمكن قيادة المنظمة من ضمان مشاركة الوفد الروسي برئاسة لافروف.وقال مصدر دبلوماسي في جنيف لوكالة "سبوتنيك" إن "زيارة لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، ألغيت بسبب حظر على رحلته من قبل عدد من دول الاتحاد الأوروبي".وكان من المقرر زيارة وزير الخارجية الروسي في اليوم الثلاثاء 1 مارس/ آذار، وكان من المقرر أن يتحدث لافروف في الجلسة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تنوي-التعدي-على-مصالح-مواطني-أوكرانيا-1059316917.html
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روسيا, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا تصف بوريل "بالماكر"

14:13 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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وجهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اللوم إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بفشل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف لحضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث وصفته "بالماكر".
وفي وقت سابق، قال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي لم يمنع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من السفر لحضور اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تيلغرام": "لذا، سيد بوريل، مكرك يكمن في حقيقة أنه عندما طلب سيرغي لافروف موقف البلدان بصفتها الوطنية بشأن القضايا الأمنية الحاسمة لبلدنا، فقد أجبت عن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعندما رفضت هذه الدول السماح للوفد بالسفر إلى اجتماع الأمم المتحدة في جنيف، بسبب قيود الاتحاد الأوروبي التي أعلنتها، فأنت تقول إن هذا هو قرارهم السيادي، إن هذا خداع الماكرين".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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وفي وقت سابق ، أفادت الخارجية الروسية أن مناشدة الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية لم تسفر عن نتائج، ولم تتمكن قيادة المنظمة من ضمان مشاركة الوفد الروسي برئاسة لافروف.
وقال مصدر دبلوماسي في جنيف لوكالة "سبوتنيك" إن "زيارة لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، ألغيت بسبب حظر على رحلته من قبل عدد من دول الاتحاد الأوروبي".
وكان من المقرر زيارة وزير الخارجية الروسي في اليوم الثلاثاء 1 مارس/ آذار، وكان من المقرر أن يتحدث لافروف في الجلسة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
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