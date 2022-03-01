https://arabic.sputniknews.com/20220301/زاخاروفا-تعلن-أن-روسيا-سترد-على-طرد-12-من-دبلوماسييها-لدى-الأمم-المتحدة-1059340926.html

زاخاروفا تعلن أن روسيا سترد على طرد 12 من دبلوماسييها لدى الأمم المتحدة

زاخاروفا تعلن أن روسيا سترد على طرد 12 من دبلوماسييها لدى الأمم المتحدة

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تعتبر طرد دبلوماسيي بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة خطوة للتصعيد في العلاقات... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T18:50+0000

2022-03-01T18:50+0000

2022-03-01T18:50+0000

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موسكو، 1 مارس - سبوتنيك. وذكرت زاخاروفا في تعليق منشور على موقع الخارجية الروسية، أن بلادها: "تعتبر طرد 12 دبلوماسيا من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في نيويورك تصعيدا متعمدا وساخرا في العلاقات الروسية الأمريكية، أثارته واشنطن في انتهاك لالتزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ذات الصلة مع الدولة المضيفة".وأضافت الناطقة باسم الخارجية الروسية، أن "طرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى بدون رد فعل مناسب، وليس بالضرورة أن يكون بالمثل. ننصح المسؤولين في واشنطن بالتفكير في عواقب نهجهم المدمر".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، الموافق 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الروسية-موسكو-عرضت-على-الغرب-العمل-المشترك-ولكنه-رفض-1059332268.html

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