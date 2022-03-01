https://arabic.sputniknews.com/20220301/زيلينسكي-جميع-المدن-الكبرى-في-أوكرانيا-محاصرة-1059321906.html

زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T12:19+0000

2022-03-01T12:19+0000

2022-03-01T12:32+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

عمليات عسكرية

سلاح روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059130158_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6a14d5ea82dbfe8ff1202da262b7c462.jpg

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة للبرلمان الأوروبي: "الآن تم محاصرة جميع المدن الرئيسية في بلادنا".في غضون ذلك، قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تم قبوله وتسجيله، ويجري النظر فيه.وكتب يرماك على "تويتر": "وقع زيلينسكي أمس على طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الإجراء المعجل. تم قبول الطلب وتسجيله. ويجري النظر فيه".في وقت سابق، دعا رؤساء بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لمنح أوكرانيا على الفور وضع الدولة المرشحة وبدء عملية المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-مكتب-زيلينسكي-قبول-طلب-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-ويجري-النظر-فيه-1059319379.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, سلاح روسيا