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https://arabic.sputniknews.com/20220301/زيلينسكي-جميع-المدن-الكبرى-في-أوكرانيا-محاصرة-1059321906.html
زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة
زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:19+0000
2022-03-01T12:32+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي في كلمة مصورة للبرلمان الأوروبي: "الآن تم محاصرة جميع المدن الرئيسية في بلادنا".في غضون ذلك، قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تم قبوله وتسجيله، ويجري النظر فيه.وكتب يرماك على "تويتر": "وقع زيلينسكي أمس على طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الإجراء المعجل. تم قبول الطلب وتسجيله. ويجري النظر فيه".في وقت سابق، دعا رؤساء بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لمنح أوكرانيا على الفور وضع الدولة المرشحة وبدء عملية المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-مكتب-زيلينسكي-قبول-طلب-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-ويجري-النظر-فيه-1059319379.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, سلاح روسيا

زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

12:19 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 01.03.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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يتبع
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة للبرلمان الأوروبي: "الآن تم محاصرة جميع المدن الرئيسية في بلادنا".
في غضون ذلك، قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تم قبوله وتسجيله، ويجري النظر فيه.
وكتب يرماك على "تويتر": "وقع زيلينسكي أمس على طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الإجراء المعجل. تم قبول الطلب وتسجيله. ويجري النظر فيه".
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
رئيس مكتب زيلينسكي: قبول طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه
11:57 GMT
في وقت سابق، دعا رؤساء بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لمنح أوكرانيا على الفور وضع الدولة المرشحة وبدء عملية المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد.
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