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https://arabic.sputniknews.com/20220301/زيلينسكي-يشدد-لشولتز-على-ضرورة-التحاق-أوكرانيا-بالاتحاد-الأوروبي-1059329814.html
زيلينسكي يشدد لشولتز على ضرورة التحاق أوكرانيا "بالاتحاد الأوروبي"
زيلينسكي يشدد لشولتز على ضرورة التحاق أوكرانيا "بالاتحاد الأوروبي"
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، عن "الحاجة إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني، وتسريع العمل على... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:34+0000
2022-03-01T14:34+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "أجريت محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وتحدثنا عن الضربات الروسية على المناطق السكنية في المدن الأوكرانية خلال محادثات السلام".ودعا زيلينسكي، يوم 28 فبراير/ شباط، إلى "النظر بفرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلا عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضايق والمطارات في العالم".وقال زيلينسكي في خطاب موجه للأوكرانيين: "يجب أن نفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية.. يجب منع مثل هذه الدولة من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات في العالم، مثل هذه الدولة يجب ألا تتلقى مئات المليارات من صادرات الطاقة".هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يشدد لشولتز على ضرورة التحاق أوكرانيا "بالاتحاد الأوروبي"

14:34 GMT 01.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يلتقي مع مستشار ألمانيا أولاف شولز في كييف، أوكرانيا 14 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يلتقي مع مستشار ألمانيا أولاف شولز في كييف، أوكرانيا 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، عن "الحاجة إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني، وتسريع العمل على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي".
وكتب زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "أجريت محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وتحدثنا عن الضربات الروسية على المناطق السكنية في المدن الأوكرانية خلال محادثات السلام".
ودعا زيلينسكي، يوم 28 فبراير/ شباط، إلى "النظر بفرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلا عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضايق والمطارات في العالم".
وقال زيلينسكي في خطاب موجه للأوكرانيين: "يجب أن نفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية.. يجب منع مثل هذه الدولة من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات في العالم، مثل هذه الدولة يجب ألا تتلقى مئات المليارات من صادرات الطاقة".
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
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