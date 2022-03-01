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https://arabic.sputniknews.com/20220301/ستولتنبرغ--الناتو-لا-يرى-ضرورة-في-الوقت-الحالي-لرفع-حالة-تأهب-القوة-النووية-للحلف-1059327714.html
ستولتنبرغ : الناتو لا يرى ضرورة في الوقت الحالي لرفع حالة تأهب "القوة النووية" للحلف
ستولتنبرغ : الناتو لا يرى ضرورة في الوقت الحالي لرفع حالة تأهب "القوة النووية" للحلف
أشارت تقارير إعلامية إلى أن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يرى ضرورة في الوقت الحالي لرفع حالة تأهب "القوة النووية" للحلف. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:51+0000
2022-03-01T13:57+0000
الناتو
روسيا
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وقال ستولتنبرغ لوكالة "أسوشييتد برس": "سنفعل دائما كل ما هو ضروري لحماية حلفائنا والدفاع عنهم، لكننا لا نعتقد أن هناك حاجة لتغيير مستوى استعداد القوات النووية لحلف شمال الأطلسي الآن". وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الولايات المتحدة لا ترى أي سبب لزيادة مستوى جاهزية قواتها النووية وتواصل تقييم ترتيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وضع خاص للخدمة القتالية في قوات الردع الروسية. في وقت سابق، أمر بوتين، في اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف، بنقل قوات الاحتواء إلى وضع خاص للخدمة القتالية. وذكر أن "كبار المسؤولين في دول الناتو القيادية يسمحون أيضا بالتصريحات العدوانية ضد بلدنا".
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الناتو, روسيا

ستولتنبرغ : الناتو لا يرى ضرورة في الوقت الحالي لرفع حالة تأهب "القوة النووية" للحلف

13:51 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 01.03.2022)
© REUTERS / YVES HERMANمقر حلف الناتو في بروكسل
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يرى ضرورة في الوقت الحالي لرفع حالة تأهب "القوة النووية" للحلف.
وقال ستولتنبرغ لوكالة "أسوشييتد برس": "سنفعل دائما كل ما هو ضروري لحماية حلفائنا والدفاع عنهم، لكننا لا نعتقد أن هناك حاجة لتغيير مستوى استعداد القوات النووية لحلف شمال الأطلسي الآن".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الولايات المتحدة لا ترى أي سبب لزيادة مستوى جاهزية قواتها النووية وتواصل تقييم ترتيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وضع خاص للخدمة القتالية في قوات الردع الروسية.
في وقت سابق، أمر بوتين، في اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف، بنقل قوات الاحتواء إلى وضع خاص للخدمة القتالية. وذكر أن "كبار المسؤولين في دول الناتو القيادية يسمحون أيضا بالتصريحات العدوانية ضد بلدنا".
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