https://arabic.sputniknews.com/20220301/سعر-القمح-يبلغ-أعلى-مستوى-منذ-2008-بفعل-الأزمة-الأوكرانية-والعقوبات-الغربية-1059331576.html

سعر القمح يبلغ أعلى مستوى منذ 2008 بفعل الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية

سعر القمح يبلغ أعلى مستوى منذ 2008 بفعل الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية

ارتفعت أسعار القمح، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، مع قلق التجار بشأن احتمالات تعطل الإمدادات العالمية بفعل العملية العسكرية الروسية في... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T15:04+0000

2022-03-01T15:04+0000

2022-03-01T15:04+0000

اقتصاد

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وصلت قيمة العقود الآجلة للقمح إلى 984 سنتا للبوشل عند أعلى نقطة في تعاملات جلسة اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 4 أبريل/ نيسان عام 2008، عندما وصل سعر تداول القمح إلى 985.5 سنتا للبوشل.تعد روسيا أكبر مصدر للقمح، وأوكرانيا بين أكبر أربعة مصدرين للسلعة، من بين 207 ملايين طن هي حجم تجارة القمح دولية، يأتي 17% من روسيا و12% من أوكرانيا ، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وقال ماركو كولانوفيتش من مصرف "جيه بي مورغان" الاستثماري في مذكرة بتاريخ 14 فبراير/ شباط: "القمح والذرة هما أكثر الأسواق الزراعية تعرضًا لأي تصعيد محتمل في التوترات". سجلت العقود الآجلة للذرة الثلاثاء 724.5 سنت للبوشل، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو/ أيار الماضي.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/بعد-إلغاء-مناقصة-للشراء-قرار-مصري-جديد-بشأن-القمح-1059306725.html

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