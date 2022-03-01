https://arabic.sputniknews.com/20220301/سفير-كييف-في-تل-أبيب-إسرائيل-طردت-عشرات-اللاجئين-الأوكرانيين-1059327930.html

سفير كييف في تل أبيب: إسرائيل طردت عشرات اللاجئين الأوكرانيين

سفير كييف في تل أبيب: إسرائيل طردت عشرات اللاجئين الأوكرانيين

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T13:59+0000

2022-03-01T13:59+0000

2022-03-01T13:59+0000

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وأضاف كورنيتشوك في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب: "قامت إسرائيل في الأيام الستة الماضية بترحيل عشرات اللاجئين الذين قدموا من دول مختلفة في العالم وأرسلتهم في المطار إلى الأماكن التي أتوا منها، بدلا من منحهم مكانا للجوء".وأضاف: " نشعر بخيبة أمل من الحكومة الإسرائيلية التي لم تسمح بدخول اللاجئين الذين فروا من الحرب"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال سفير أوكرانيا لدى إسرائيل "إنه أمر مؤسف للغاية. نحن لا نتحدث عن عمال غير شرعيين، نحن نتحدث عن شيء مختلف تماما. ذلك يجبرنا على الدفاع عن أنفسنا. نريد السلام ونريد من إسرائيل أن تدعمنا من جميع النواحي، أيضا في مثل هذه الأيام الصعبة".وحول توجه إسرائيليين للقتال في أوكرانيا قال كورنيتشوك: "أي شخص يحمل جواز سفر أوكراني وعلى استعداد للذهاب للمساعدة في الحرب، فإننا نساعده على القيام بذلك. وهؤلاء الأشخاص معترف بهم من قبلنا كمواطنين أوكرانيين. هم يريدون المساعدة في الحرب. لا أستطيع تحديد عدد هؤلاء، لكن هناك البعض".والسبت الماضي، توجهت السفارة الأوكرانية إلى الإسرائيليين بدعوة للانخراط في صفوف مليشيات نظام زيلينسكي لقتال القوات الروسية.وقالت السفارة في بيان "إذا كنتم على استعداد للدفاع عن سيادة أوكرانيا، رجاء إرسال رسالة إلينا"وفيما يتعلق بمقتل المواطن الإسرائيلي رومان برودسكي وهو يحاول الفرار من أوكرانيا قال كورنيتشوك: "هذه حالة مؤسفة. لا أعرف من أطلق عليه الرصاص، في البداية قيل من قبل الروس ثم الأوكرانيين، لذا يجب توخي الحذر في هذه المنشورات. نحن نعتني بالإسرائيليين تماما مثل الأوكرانيين ونساعدهم على عبور الحدود ومغادرة البلاد إلى مكان آمن".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال أحد الإسرائيليين الذين رافقوا برودسكي للصحيفة ذاتها، إنه قتل برصاص ميليشيا أوكرانية جنوب العاصمة كييف، بعدما اشتبهوا في أنه شيشاني.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/إعلام-السفارة-الأوكرانية-في-تل-أبيب-تجند-إسرائيليين-لمحاربة-روسيا-1059202467.html

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