سكان هونغ كونغ يفرغون محلات السوبر ماركت وسط أنباء عن فرض إغلاق شامل... صور
12:40 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 01.03.2022)
دعت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، المواطنين إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعدما أفرغ السكان محلات السوبر ماركت، وقاموا بتخزين المنتجات، وذلك ردا على انتشار تقارير تفيد بفرض الحكومة اختبار جماعي إلزامي لـ(كوفيد-19)، وكذلك شائعات عن إغلاق شامل للمدينة.
يأتي هذا بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن اختبار (كوفيد-19) الإجباري سيبدأ بعد 17 مارس/ آذار الجاري، مما أثار مخاوف من أن العديد من الناس سيضطرون إلى العزلة، وسيتم فصل العائلات التي ثبتت إصابة أفرادها.
وناشدت لام الجمهور "عدم الوقوع فريسة للشائعات لتجنب إثارة مخاوف لا داعي لها"، مع استمرار الإمداد بالمواد الغذائية والسلع بشكل طبيعي، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.
وقالت: "لا داعي للقلق لدى أفراد الجمهور، يجب أن يظلوا يقظين وأن ينتبهوا إلى المعلومات التي تنشرها الحكومة لتجنب تضليل الشائعات".
وذكرت صحيفة "سينغ تاو" نقلا عن مصادر لم تحددها أن المسؤولين يخططون لاختبار 7.4 مليون شخص في المدينة 3 مرات على مدار 9 أيام، مع توصية الحكومة ببقاء الناس في منازلهم خلال هذه الفترة.
وأضافت الصحيفة أنه سيتم منح استثناءات لأولئك الذين يشترون الطعام ويطلبون العلاج الطبي ويحافظون على العمليات المجتمعية، كما أن سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ سيواصل عمله.
© AFP 2022 / Peter Parks هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
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© AFP 2022 / Peter Parks
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Dale De La Reyهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
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© AFP 2022 / Dale De La Rey
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Dale De La Reyهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
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© AFP 2022 / Dale De La Rey
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Dale de la Reyهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
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© AFP 2022 / Dale de la Rey
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Peter Parksهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
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© AFP 2022 / Peter Parks
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Peter Parksهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
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© AFP 2022 / Peter Parks
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Dale De La Reyهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
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© AFP 2022 / Dale De La Rey
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Peter Parksهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
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© AFP 2022 / Peter Parks
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
وكانت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، قالت في وقت سابق إنها لا تفكر في فرض إغلاق شامل للمدينة.
وشهدت مدينة هونغ كونغ التي يحكمها الصينيون ارتفاعا حاد في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، والذي وصل إلى أكثر من 34 ألف حالة، أمس الاثنين، من ما يزيد قليلا عن 100 في بداية فبراير/ شباط الماضي، كما أن الوفيات آخذة في الارتفاع، مع وجود مرافق لتخزين الجثث في المستشفيات ومستودعات الجثث العامة بأقصى طاقتها.