https://arabic.sputniknews.com/20220301/سكان-هونغ-كونغ-يفرغون-محلات-السوبر-ماركت-وسط-أنباء-عن-فرض-إغلاق-شامل-صور-1059322640.html

سكان هونغ كونغ يفرغون محلات السوبر ماركت وسط أنباء عن فرض إغلاق شامل... صور

سكان هونغ كونغ يفرغون محلات السوبر ماركت وسط أنباء عن فرض إغلاق شامل... صور

دعت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، المواطنين إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعدما أفرغ السكان محلات ‏السوبر ماركت، وقاموا بتخزين المنتجات، وذلك ردا على انتشار تقارير... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T12:40+0000

2022-03-01T12:40+0000

2022-03-01T13:27+0000

الصين

فيروس كورونا

العالم

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يأتي هذا بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن اختبار (كوفيد-19) الإجباري سيبدأ بعد 17 مارس/ آذار الجاري، مما أثار مخاوف من أن العديد من الناس سيضطرون إلى العزلة، وسيتم فصل العائلات التي ثبتت إصابة أفرادها.وناشدت لام الجمهور "عدم الوقوع فريسة للشائعات لتجنب إثارة مخاوف لا داعي لها"، مع استمرار الإمداد بالمواد الغذائية والسلع بشكل طبيعي، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.وذكرت صحيفة "سينغ تاو" نقلا عن مصادر لم تحددها أن المسؤولين يخططون لاختبار 7.4 مليون شخص في المدينة 3 مرات على مدار 9 أيام، مع توصية الحكومة ببقاء الناس في منازلهم خلال هذه الفترة.وأضافت الصحيفة أنه سيتم منح استثناءات لأولئك الذين يشترون الطعام ويطلبون العلاج الطبي ويحافظون على العمليات المجتمعية، كما أن سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ سيواصل عمله.وكانت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، قالت في وقت سابق إنها لا تفكر في فرض إغلاق شامل للمدينة.وشهدت مدينة هونغ كونغ التي يحكمها الصينيون ارتفاعا حاد في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، والذي وصل إلى أكثر من 34 ألف حالة، أمس الاثنين، من ما يزيد قليلا عن 100 في بداية فبراير/ شباط الماضي، كما أن الوفيات آخذة في الارتفاع، مع وجود مرافق لتخزين الجثث في المستشفيات ومستودعات الجثث العامة بأقصى طاقتها.

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