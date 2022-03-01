عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220301/سكان-هونغ-كونغ-يفرغون-محلات-السوبر-ماركت-وسط-أنباء-عن-فرض-إغلاق-شامل-صور-1059322640.html
سكان هونغ كونغ يفرغون محلات السوبر ماركت وسط أنباء عن فرض إغلاق شامل... صور
سكان هونغ كونغ يفرغون محلات السوبر ماركت وسط أنباء عن فرض إغلاق شامل... صور
دعت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، المواطنين إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعدما أفرغ السكان محلات ‏السوبر ماركت، وقاموا بتخزين المنتجات، وذلك ردا على انتشار تقارير... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:40+0000
2022-03-01T13:27+0000
الصين
فيروس كورونا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059316382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b9457c91ee58952045502f250018177.jpg
يأتي هذا بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن اختبار (كوفيد-19) الإجباري سيبدأ بعد 17 مارس/ آذار الجاري، مما أثار مخاوف من أن العديد من الناس سيضطرون إلى العزلة، وسيتم فصل العائلات التي ثبتت إصابة أفرادها.وناشدت لام الجمهور "عدم الوقوع فريسة للشائعات لتجنب إثارة مخاوف لا داعي لها"، مع استمرار الإمداد بالمواد الغذائية والسلع بشكل طبيعي، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.وذكرت صحيفة "سينغ تاو" نقلا عن مصادر لم تحددها أن المسؤولين يخططون لاختبار 7.4 مليون شخص في المدينة 3 مرات على مدار 9 أيام، مع توصية الحكومة ببقاء الناس في منازلهم خلال هذه الفترة.وأضافت الصحيفة أنه سيتم منح استثناءات لأولئك الذين يشترون الطعام ويطلبون العلاج الطبي ويحافظون على العمليات المجتمعية، كما أن سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ سيواصل عمله.وكانت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، قالت في وقت سابق إنها لا تفكر في فرض إغلاق شامل للمدينة.وشهدت مدينة هونغ كونغ التي يحكمها الصينيون ارتفاعا حاد في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، والذي وصل إلى أكثر من 34 ألف حالة، أمس الاثنين، من ما يزيد قليلا عن 100 في بداية فبراير/ شباط الماضي، كما أن الوفيات آخذة في الارتفاع، مع وجود مرافق لتخزين الجثث في المستشفيات ومستودعات الجثث العامة بأقصى طاقتها.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059316382_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95a9b1a89746b744a6259014e2e77687.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, فيروس كورونا, العالم, фото

سكان هونغ كونغ يفرغون محلات السوبر ماركت وسط أنباء عن فرض إغلاق شامل... صور

12:40 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 01.03.2022)
تابعنا عبرGoogle news
دعت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، المواطنين إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعدما أفرغ السكان محلات ‏السوبر ماركت، وقاموا بتخزين المنتجات، وذلك ردا على انتشار تقارير تفيد بفرض الحكومة اختبار ‏جماعي إلزامي لـ(كوفيد-19)، وكذلك شائعات عن إغلاق شامل للمدينة.‏
يأتي هذا بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن اختبار (كوفيد-19) الإجباري سيبدأ بعد 17 مارس/ آذار الجاري، مما أثار مخاوف من أن العديد من الناس سيضطرون إلى العزلة، وسيتم فصل العائلات التي ثبتت إصابة أفرادها.
وناشدت لام الجمهور "عدم الوقوع فريسة للشائعات لتجنب إثارة مخاوف لا داعي لها"، مع استمرار الإمداد بالمواد الغذائية والسلع بشكل طبيعي، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.
وقالت: "لا داعي للقلق لدى أفراد الجمهور، يجب أن يظلوا يقظين وأن ينتبهوا إلى المعلومات التي تنشرها الحكومة لتجنب تضليل الشائعات".
وذكرت صحيفة "سينغ تاو" نقلا عن مصادر لم تحددها أن المسؤولين يخططون لاختبار 7.4 مليون شخص في المدينة 3 مرات على مدار 9 أيام، مع توصية الحكومة ببقاء الناس في منازلهم خلال هذه الفترة.
وأضافت الصحيفة أنه سيتم منح استثناءات لأولئك الذين يشترون الطعام ويطلبون العلاج الطبي ويحافظون على العمليات المجتمعية، كما أن سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ سيواصل عمله.
© AFP 2022 / Peter Parks هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Peter Parks
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Dale De La Reyهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Dale De La Rey
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Dale De La Reyهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Dale De La Rey
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Dale de la Reyهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Dale de la Rey
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Peter Parksهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Peter Parks
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Peter Parksهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Peter Parks
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Dale De La Reyهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Dale De La Rey
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
© AFP 2022 / Peter Parksهلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Peter Parks
هلع و ذعر في هونغ كونغ مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، واحتمال فرض حجر صحي في البلاد، 1 مارس 2022
وكانت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، قالت في وقت سابق إنها لا تفكر في فرض إغلاق شامل للمدينة.
وشهدت مدينة هونغ كونغ التي يحكمها الصينيون ارتفاعا حاد في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، والذي وصل إلى أكثر من 34 ألف حالة، أمس الاثنين، من ما يزيد قليلا عن 100 في بداية فبراير/ شباط الماضي، كما أن الوفيات آخذة في الارتفاع، مع وجود مرافق لتخزين الجثث في المستشفيات ومستودعات الجثث العامة بأقصى طاقتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала