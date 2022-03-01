عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/سلطات-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تتهم-القوات-الأوكرانية-بتنفيذ-ست-عمليات-قصف-على-3-بلدات-1059298753.html
سلطات جمهورية "لوغانسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات
سلطات جمهورية "لوغانسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات
اتهمت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات في الجمهورية . 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T03:47+0000
2022-03-01T03:47+0000
تغطية أحداث دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058842099_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4a05f14e830867021dd9303444c0a44f.jpg
لوغانسك - سبوتنيك. وقال ممثل الجمهورية في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار في بيان على قناة "تليغرام"، "اعتبارا من الساعة 03:00 يوم 1 مارس/آذار 2022، تم تسجيل ست عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على 3 بلدات في الجمهورية".وكان الرئيس بوتين، أعلن في وقت سابق، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين في إقليم "دونباس"، وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزارة-الدفاع-الروسية-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-ألقوا-أسلحتهم-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1059287164.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058842099_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_13d52ff80ad09c7bd8ea596031a31f5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جمهورية لوغانسك الشعبية

سلطات جمهورية "لوغانسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات

03:47 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورقصف لوغانسك
قصف لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
اتهمت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات في الجمهورية .
لوغانسك - سبوتنيك. وقال ممثل الجمهورية في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار في بيان على قناة "تليغرام"، "اعتبارا من الساعة 03:00 يوم 1 مارس/آذار 2022، تم تسجيل ست عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على 3 بلدات في الجمهورية".
وكان الرئيس بوتين، أعلن في وقت سابق، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين في إقليم "دونباس"، وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية
أمس, 17:42 GMT
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Заседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانياأمس, 20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала