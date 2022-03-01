https://arabic.sputniknews.com/20220301/سلطات-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تتهم-القوات-الأوكرانية-بتنفيذ-ست-عمليات-قصف-على-3-بلدات-1059298753.html
سلطات جمهورية "لوغانسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات
سلطات جمهورية "لوغانسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات
اتهمت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات في الجمهورية . 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T03:47+0000
2022-03-01T03:47+0000
2022-03-01T03:47+0000
تغطية أحداث دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال ممثل الجمهورية في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار في بيان على قناة "تليغرام"، "اعتبارا من الساعة 03:00 يوم 1 مارس/آذار 2022، تم تسجيل ست عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على 3 بلدات في الجمهورية".وكان الرئيس بوتين، أعلن في وقت سابق، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين في إقليم "دونباس"، وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزارة-الدفاع-الروسية-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-ألقوا-أسلحتهم-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1059287164.html
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سبوتنيك عربي
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جمهورية لوغانسك الشعبية
سلطات جمهورية "لوغانسك الشعبية" تتهم القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات
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اتهمت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات في الجمهورية .
لوغانسك - سبوتنيك. وقال ممثل الجمهورية في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار في بيان على قناة "تليغرام"، "اعتبارا من الساعة 03:00 يوم 1 مارس/آذار 2022، تم تسجيل ست عمليات قصف
من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على 3 بلدات في الجمهورية".
وكان الرئيس بوتين، أعلن في وقت سابق، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين، المعلنتين في إقليم "دونباس"، وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.