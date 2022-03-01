https://arabic.sputniknews.com/20220301/سلطات-دونيتسك-أكثر-من-106-آلاف-شخص-بدون-كهرباء-في-غورلوفكا-بعد-القصف-الأوكراني-1059319115.html
سلطات دونيتسك: أكثر من 106 آلاف شخص بدون كهرباء في غورلوفكا بعد القصف الأوكراني
سلطات دونيتسك: أكثر من 106 آلاف شخص بدون كهرباء في غورلوفكا بعد القصف الأوكراني
أكدت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن أكثر من 106 ألف شخص بقوا بدون كهرباء في غورلوفكا بسبب إطلاق القذائف على المدينة القذائف من قبل القوات الأوكرانية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:52+0000
2022-03-01T11:52+0000
2022-03-01T11:54+0000
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وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، في بيان " نتيجة القصف من جانب واحد (القوات الأوكرانية)، تم إلغاء تنشيط 28 مركزا للتدفئة و 204 محطة تحويل فرعية. أكثر من 106000 مشترك تركوا بدون كهرباء".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/أوكرانيا-كييف-قد-نفدت-تقريبا-من-صواريخ-ستينغر-وجافلين-1059315164.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية
سلطات دونيتسك: أكثر من 106 آلاف شخص بدون كهرباء في غورلوفكا بعد القصف الأوكراني
11:52 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
أكدت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن أكثر من 106 ألف شخص بقوا بدون كهرباء في غورلوفكا بسبب إطلاق القذائف على المدينة القذائف من قبل القوات الأوكرانية.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، في بيان " نتيجة القصف من جانب واحد (القوات الأوكرانية)، تم إلغاء تنشيط 28 مركزا للتدفئة و 204 محطة تحويل فرعية. أكثر من 106000 مشترك تركوا بدون كهرباء".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.