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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/سناتور-روسي-المواطنون-المتعاونون-مع-المراكز-المناهضة-لروسيا-يندرجون-تحت-بند-الخيانة-1059313245.html
سناتور روسي: المواطنون المتعاونون مع المراكز المناهضة لروسيا يندرجون تحت بند "الخيانة"
سناتور روسي: المواطنون المتعاونون مع المراكز المناهضة لروسيا يندرجون تحت بند "الخيانة"
أشار سناتور روسي إلى أن القانون الجنائي الروسي ينص على المسؤولية عن الدعوات العامة للحرب لمواطني روسيا الذين يتعاونون عن علم مع المراكز الأجنبية المناهضة... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:25+0000
2022-03-01T10:25+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وقال أندري كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد، في برقية: "نعقد اليوم اجتماعا مقررا للجنة مجلس الشيوخ لحماية السيادة الروسية. أولا، دعونا ننظر في الموضوع المهم للغاية وذي الصلة للغاية اليوم لتقديم دعاة الحرب الحقيقيين إلى العدالة أمام العدالة".وأشار إلى أن هناك مادتين خاصتين في القانون الجنائي للاتحاد الروسي في هذا الصدد - 353 "التخطيط أو التحضير أو إطلاق العنان أو شن حرب عدوانية" و354 "دعوات عامة لشن حرب عدوانية".وقال: الشيء الرئيسي هنا هو"حتمية واستهداف معاقبة كل المذنبين حقًا أينما كانوا ومهما فعلوا، والذين يتعاونون عن عمد مع المراكز الأجنبية المناهضة لروسيا، مما يتسبب في إلحاق ضرر واضح بأمننا القومي، فإن القانون الجنائي يحتوي على مادة "الخيانة ".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سناتور روسي: المواطنون المتعاونون مع المراكز المناهضة لروسيا يندرجون تحت بند "الخيانة"

10:25 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجمهورية لوغانسك الشعبية، ستانيتسا لوغانسكايا 26 فبراير 2022
جمهورية لوغانسك الشعبية، ستانيتسا لوغانسكايا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أشار سناتور روسي إلى أن القانون الجنائي الروسي ينص على المسؤولية عن الدعوات العامة للحرب لمواطني روسيا الذين يتعاونون عن علم مع المراكز الأجنبية المناهضة لروسيا، مما يلحق الضرر بالأمن القومي، ويتضمن القانون الجنائي مادة "الخيانة".
وقال أندري كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد، في برقية: "نعقد اليوم اجتماعا مقررا للجنة مجلس الشيوخ لحماية السيادة الروسية. أولا، دعونا ننظر في الموضوع المهم للغاية وذي الصلة للغاية اليوم لتقديم دعاة الحرب الحقيقيين إلى العدالة أمام العدالة".
وأشار إلى أن هناك مادتين خاصتين في القانون الجنائي للاتحاد الروسي في هذا الصدد - 353 "التخطيط أو التحضير أو إطلاق العنان أو شن حرب عدوانية" و354 "دعوات عامة لشن حرب عدوانية".
وقال: الشيء الرئيسي هنا هو"حتمية واستهداف معاقبة كل المذنبين حقًا أينما كانوا ومهما فعلوا، والذين يتعاونون عن عمد مع المراكز الأجنبية المناهضة لروسيا، مما يتسبب في إلحاق ضرر واضح بأمننا القومي، فإن القانون الجنائي يحتوي على مادة "الخيانة ".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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