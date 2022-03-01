https://arabic.sputniknews.com/20220301/صديقه-يكسر-الصمت-تفاصيل-مقتل-إسرائيلي-بنيران-ميليشيا-أوكرانية-قرب-كييف-1059310687.html

صديقه يكسر الصمت... تفاصيل مقتل إسرائيلي بنيران ميليشيا أوكرانية قرب كييف

صديقه يكسر الصمت... تفاصيل مقتل إسرائيلي بنيران ميليشيا أوكرانية قرب كييف

كشف صديق الإسرائيلي رومان بروديسكي (42 عاما)، الذي قتل مساء أمس الإثنين، بنيران ميليشيا أوكرانية قرب العاصمة كييف عن تفاصيل وملابسات مقتله. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T09:50+0000

2022-03-01T09:50+0000

2022-03-01T09:50+0000

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وقُتل الإسرائيلي بروديسكي بينما كان في سيارته ضمن قافلة كبيرة من الإسرائيليين كانت في طريقها إلى الحدود مع مولدوفا.وفي تصريحاته لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال "فاديم" صديق أول قتيل إسرائيلي في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل 6 أيام والذي كان ضمن نفس القافلة المتجهة إلى مولدوفا: " أطلقوا النار على السيارة لمدة أربع دقائق دون توقف. طلبنا النجدة ولم يساعدنا أحد. لا الشرطة المحلية ولا الجيش الأوكراني".وقع الحادث في بلدة بيلا تسيركفا، 84 كيلومترا جنوب كييف. وكان برودسكي يقود قافلة من الإسرائيليين باتجاه الحدود مع مولدوفا، فيما كانت زوجته، وأصيب بنيران أوكرانية، وفق الصحيفة.وروى "فاديم" تسلسل الأحداث في حادثة مقتل صديقه، قائلا "قررنا أننا نريد مغادرة كييف إلى مولدوفا، ثم بدأنا الرحلة، في الساعة الأولى لم تكن هناك مشاكل. بعد أن بدأت الحواجز، مررنا بحاجز، ثم بالثاني، أخبرنا تطبيق Waze أننا ضللنا الاتجاه، انعطفنا، وعدنا إلى الحاجز الذي سبق ومررنا به وكان هناك حاجز صغير آخر".وتابع: "اعتقدنا أن كل شيء على ما يرام لأنهم سبق وقاموا بتفتيشنا، أعطيناهم الوثائق، مررت بسيارتي، ومرت من خلفي سياراتان أخريان".ومضى قائلا: " في السيارة الثالثة بدأوا بالصراخ وبدأ إطلاق النار.. ابتعدنا بأسرع ما يمكن. استهدفوا السيارة الثالثة التي كانت خلفي. أوقفت السيارة وأخذتهم (الركاب) معي لأن السيارة لم تعد قادرة على المضي قدما، سرنا مسافة 150 مترا أخرى ، وكانت هناك نقطة تفتيش أخرى بالبنادق والقناصة نحونا، استلقينا على الأرض".وأضاف: "حاولت أن أشرح للمسلحين، لكن كل حاجز لا يعرف ما يحدث مع الحاجز الآخر. ليس لديهم أي صلة، هؤلاء أناس من الشارع تم تسليمهم أسلحة".وتابع "فاديم": "اتضح أن صديقي بروديسكي كان في السيارة التي تم إطلاق النار عليها، وكان يقود سيارة ذات نوافذ شفافة. لم يكن هناك سبب لقتله. يقولون إنهم اشتبهوا في أنه شيشاني. لقد أطلقوا النار على السيارة أربع دقائق دون انقطاع، من جميع الاتجاهات. بالأمس حاولوا قتلنا أربع مرات، ونحن بأعجوبة ما زلنا على قيد الحياة".ومساء أمس الإثنين، أعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا (يعمل من بولندا حاليا)، مقتل بروديسكي في إطلاق نار قرب كييف بينما كان يهم لمغادرة البلاد.

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