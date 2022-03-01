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طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى تل بيب تهبط في مدريد بسبب "تحركات راكب"
طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى تل بيب تهبط في مدريد بسبب "تحركات راكب"
اضطرت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية أقلعت من لوس أنجلوس إلى الهبوط في مدريد بسبب قيام أحد الركاب بأعمال شغب أثناء الرحلة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:00+0000
2022-03-01T10:00+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "معاريف" العبرية أن الطائرة اضطرت للهبوط في مدريد بعد أن رفض أحد الركاب الامتثال لتعليمات المضيفات بالجلوس مكانه.وأوضحت أن الراكب الذي لم توضح جنسيته، كان يتحرك بين الممرات داخل الطائرة رافضا الجلوس في مقعده.تم إنزال الراكب في مدريد وتقديم شكوى ضده لدى الشرطة، وعاودت الطائرة رحلتها إلى مطار بن غوريون.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى تل بيب تهبط في مدريد بسبب "تحركات راكب"

10:00 GMT 01.03.2022
© YouTube.comطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية أقلعت من لوس أنجلوس إلى الهبوط في مدريد بسبب قيام أحد الركاب بأعمال شغب أثناء الرحلة.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية أن الطائرة اضطرت للهبوط في مدريد بعد أن رفض أحد الركاب الامتثال لتعليمات المضيفات بالجلوس مكانه.
وأوضحت أن الراكب الذي لم توضح جنسيته، كان يتحرك بين الممرات داخل الطائرة رافضا الجلوس في مقعده.
تم إنزال الراكب في مدريد وتقديم شكوى ضده لدى الشرطة، وعاودت الطائرة رحلتها إلى مطار بن غوريون.
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