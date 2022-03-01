https://arabic.sputniknews.com/20220301/طائرة-متجهة-من-لوس-أنجلوس-إلى-تل-بيب-تهبط-في-مدريد-بسبب-تحركات-راكب-1059312089.html
طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى تل بيب تهبط في مدريد بسبب "تحركات راكب"
طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى تل بيب تهبط في مدريد بسبب "تحركات راكب"
اضطرت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية أقلعت من لوس أنجلوس إلى الهبوط في مدريد بسبب قيام أحد الركاب بأعمال شغب أثناء الرحلة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:00+0000
2022-03-01T10:00+0000
2022-03-01T10:00+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "معاريف" العبرية أن الطائرة اضطرت للهبوط في مدريد بعد أن رفض أحد الركاب الامتثال لتعليمات المضيفات بالجلوس مكانه.وأوضحت أن الراكب الذي لم توضح جنسيته، كان يتحرك بين الممرات داخل الطائرة رافضا الجلوس في مقعده.تم إنزال الراكب في مدريد وتقديم شكوى ضده لدى الشرطة، وعاودت الطائرة رحلتها إلى مطار بن غوريون.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى تل بيب تهبط في مدريد بسبب "تحركات راكب"
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية أقلعت من لوس أنجلوس إلى الهبوط في مدريد بسبب قيام أحد الركاب بأعمال شغب أثناء الرحلة.
وقالت صحيفة "معاريف
" العبرية أن الطائرة اضطرت للهبوط في مدريد بعد أن رفض أحد الركاب الامتثال لتعليمات المضيفات بالجلوس مكانه.
وأوضحت أن الراكب الذي لم توضح جنسيته، كان يتحرك بين الممرات داخل الطائرة رافضا الجلوس في مقعده.
تم إنزال الراكب في مدريد وتقديم شكوى ضده لدى الشرطة، وعاودت الطائرة رحلتها إلى مطار بن غوريون.