https://arabic.sputniknews.com/20220301/عبور-قسم-من-مراقبي-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-من-دونباس-الحدود-الروسية-متجهين-إلى-منطقة-روستوف-1059323478.html
عبور قسم من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دونباس الحدود الروسية متجهين إلى منطقة روستوف
عبور قسم من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دونباس الحدود الروسية متجهين إلى منطقة روستوف
عبر قسم من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دونباس الحدود الروسية متجهين إلى منطقة روستوف. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:47+0000
2022-03-01T12:47+0000
2022-03-01T12:47+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن قسما من المراقبين توجه باتجاه منطقة روستوف الروسية.هذا وكان ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، قد صرح في وقت سابق من اليوم لوكالة "سبوتنيك": إن جميع المركبات الـ 43 التابعة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تغادر أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.في اليوم السابق، ذكر المركز التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقريره اليومي أن فرق المراقبة في دونيتسك ولوغانسك كانت تنتظر الإجلاء عبر روسيا. قبل ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، إنها قررت إخراج جميع أعضاء بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عبور قسم من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دونباس الحدود الروسية متجهين إلى منطقة روستوف
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عبر قسم من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دونباس الحدود الروسية متجهين إلى منطقة روستوف.
وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن قسما من المراقبين توجه باتجاه منطقة روستوف الروسية.
هذا وكان ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، قد صرح في وقت سابق من اليوم
لوكالة "سبوتنيك": إن جميع المركبات الـ 43 التابعة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تغادر أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
في اليوم السابق، ذكر المركز التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقريره اليومي أن فرق المراقبة في دونيتسك ولوغانسك كانت تنتظر الإجلاء عبر روسيا. قبل ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، إنها قررت إخراج جميع أعضاء بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.