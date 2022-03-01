https://arabic.sputniknews.com/20220301/عرض-تفاصيل-اختبارات-صاروخ-تسيركون-فيديو-1059299871.html

عرض تفاصيل اختبارات صاروخ "تسيركون"... فيديو

عرض تفاصيل اختبارات صاروخ "تسيركون"... فيديو

ظهر أول مقطع فيديو مفصل لاختبارات صاروخ "تسيركون" المضاد للسفن، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، على شبكة الإنترنت. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T06:09+0000

2022-03-01T06:09+0000

2022-03-01T06:13+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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توجه صحفيون روس إلى البحر على متن فرقاطة الأسطول الشمالي "الأدميرال غورشكوف" لمشاهدة إطلاق صاروخي كروز: "كاليبر" و "تسيركون".هذه هي الفرصة الوحيدة لرؤية "تسيركون"، حتى قائد "الأدميرال غورشكوف" لم يره إلا أثناء الطيران.اعترف قائد الفريق الأول إيغور كروخمال أن "مظهر الصاروخ هو أحد معالمه المحمية. حتى أنني لم أره من قبل. يتم تحميل الصاروخ على السفينة في حاوية مغلقة. تسمح لنا أبعاد منصة الإطلاق فقط بوضع بعض الافتراضات حول أبعاد تسيركون: يبلغ طوله حوالي تسعة أمتار، وقطره 60 سم.من المستحيل أيضًا رؤية الصاروخ بالتفصيل عند الإطلاق: تتداخل سحب الدخان والسرعة التي يتحرك بها تسيركون بعيدًا عن السفينة الحاملة.قال قائد الفرقاطة إن إطلاق النار سيتم على مسافة 1000-1500 كيلو متر. يتجاوز "تسيركون" ألف كيلومتر في 10 دقائق، "كاليبر" - في أكثر من ساعة.ذهبت الفرقاطة إلى نقطة معينة - شمال كيب نورث كاب النرويجية. لقد نفذوا إنذارًا قتاليًا، وقام الفريق بالضرب في المقصورات - بالإضافة إلى صواريخ كروز، تم وضع أنظمة مضادة للغواصات ومضادة للطائرات في حالة تأهب. يتم استلام التقارير في مركز القيادة الرئيسي للسفينة. بالتزامن مع الأمر "ابدأ"، يخرج الجسم الأسود للصاروخ من منصة الإطلاق قبل ضبطه. يختفي على الفور في عمود من الدخان واللهب. بعد ثوانٍ قليلة، يتم إطلاق ألسنة اللهب بالتناوب من مقدمة تسيركون في اتجاهات مختلفة - هذه هي محركات التوجيه التي تدير الصاروخ في الاتجاه الصحيح. ثم يتم حمله بعيدا في السحب مع هدير رهيب.في غضون 10 دقائق، على بعد ألف كيلومتر، يخترق صاروخ هدفًا بحريًا، منصة بحجم سفينة صغيرة مجمعة من طوافات. بعد ساعة، وجد كاليبر هدفه أيضًا على الساحل. الضربة هنا مباشرة - أو، كما يقول علماء الصواريخ، في الوتد. يتفقد غيورغي روسلياكوف، قائد وحدة الصواريخ والمدفعية بالفرقاطة، صوامع الصواريخ المطلقة: "تفوح منها رائحة البارود".

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رصد عسكري, سلاح روسيا