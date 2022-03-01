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https://arabic.sputniknews.com/20220301/غرق-سفينة-شحن-تحمل-آلاف-السيارات-الفارهة-بعد-احتراقها-قبالة-البرتغال-1059344026.html
غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة بعد احتراقها قبالة البرتغال
غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة بعد احتراقها قبالة البرتغال
غرقت، اليوم الثلاثاء، سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة، منها سيارات بورشه وأودي وبنتلي، بعد نحو أسبوعين من اشتعال النيران بها، قبالة ساحل جزر الأزور... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T22:47+0000
2022-03-01T22:47+0000
البرتغال
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وقال خواو مينديز كابيكاس رئيس أقرب ميناء في جزيرة فايال الأزورية لوكالة رويترز إن السفينة فليسيتي إيس التي ترفع علم بنما غرقت عندما بدأت جهود قطرها بسبب مشكلات في الهيكل نتجت عن الحريق وارتفاع الموج.وكانت النار قد اشتعلت في السفينة التي تحمل نحو أربعة آلاف سيارة مختلفة من إنتاج فولكسفاجن من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في 16 فبراير/ شباط.وتم إجلاء أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا منها في اليوم نفسه.
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غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة بعد احتراقها قبالة البرتغال

22:47 GMT 01.03.2022
© flickr.com / Fabio Hosoiسيارة بنتلي
سيارة بنتلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© flickr.com / Fabio Hosoi
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غرقت، اليوم الثلاثاء، سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة، منها سيارات بورشه وأودي وبنتلي، بعد نحو أسبوعين من اشتعال النيران بها، قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية.
وقال خواو مينديز كابيكاس رئيس أقرب ميناء في جزيرة فايال الأزورية لوكالة رويترز إن السفينة فليسيتي إيس التي ترفع علم بنما غرقت عندما بدأت جهود قطرها بسبب مشكلات في الهيكل نتجت عن الحريق وارتفاع الموج.
وكانت النار قد اشتعلت في السفينة التي تحمل نحو أربعة آلاف سيارة مختلفة من إنتاج فولكسفاجن من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في 16 فبراير/ شباط.
وتم إجلاء أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا منها في اليوم نفسه.
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