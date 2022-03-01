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https://arabic.sputniknews.com/20220301/غرق-سفينة-شحن-على-متنها-آلاف-السيارات-من-ماركة--فولكس-فاغن-الفارهة-في-المحيط-الأطلسي-1059333474.html
غرق سفينة شحن على متنها الآلاف من سيارات من فولكس فاغن الفارهة في المحيط الأطلسي
غرق سفينة شحن على متنها الآلاف من سيارات من فولكس فاغن الفارهة في المحيط الأطلسي
غرقت سفينة شحن بعد اشتعال النار فيها، في المحيط الأطلسي، وعلى متنها الآلاف من سيارات فولكس فاغن الفاخرة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:34+0000
2022-03-01T15:38+0000
فولكس فاغن
مصنع بورش
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وحسب رويترز فقد أعلن قبطان الميناء التالي بجزيرة فايال في الأزور، خواو مينديز كابيكاس، اليوم الثلاثاء، غرق السفينة، مؤكدا أن الأمواج العاتية جعلت من الصعب إنقاذ السفينة، التي كان مقررا أن يتم سحبها إلى أوروبا أو جزر الباهاما.وكانت النيران قد اشتعلت في سفينة الشحن "فيليسيتي آيس" بالقرب من جزر الأزور، بعد أن اشتعلت في بطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية.ووقتها أكد خواو، أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق شب قبلها بأيام في سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة.ولفت خواو وقتها إلى أن طاقم السفينة هجرها قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية، مشيرا إلى أنه "ليس من الواضح متى يتحقق إطفاؤها".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/-4000-سيارة-فارهة-بين-بورش-وأودي-وبنتلي-تحترق-في-المحيط-الأطلسي-1058899792.html
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فولكس فاغن, مصنع بورش

غرق سفينة شحن على متنها الآلاف من سيارات من فولكس فاغن الفارهة في المحيط الأطلسي

15:34 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 01.03.2022)
© AFP 2022 / Duff Hughesتصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى.
تصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / Duff Hughes
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غرقت سفينة شحن بعد اشتعال النار فيها، في المحيط الأطلسي، وعلى متنها الآلاف من سيارات فولكس فاغن الفاخرة.
وحسب رويترز فقد أعلن قبطان الميناء التالي بجزيرة فايال في الأزور، خواو مينديز كابيكاس، اليوم الثلاثاء، غرق السفينة، مؤكدا أن الأمواج العاتية جعلت من الصعب إنقاذ السفينة، التي كان مقررا أن يتم سحبها إلى أوروبا أو جزر الباهاما.
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وكانت النيران قد اشتعلت في سفينة الشحن "فيليسيتي آيس" بالقرب من جزر الأزور، بعد أن اشتعلت في بطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية.
وكانت سفينة الشحن التي يبلغ طولها حوالي 200 متر قد حملت ما يقرب من 4000 مركبة من مختلف ماركات فولكس فاغن، بما في ذلك موديلات من بورش وأودي وبنتلي ولامبورغيني، وكانت في طريقها من إمدن، أهم ميناء تحميل فولكس فاجن، إلى الولايات المتحدة.
ووقتها أكد خواو، أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق شب قبلها بأيام في سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة.
ولفت خواو وقتها إلى أن طاقم السفينة هجرها قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية، مشيرا إلى أنه "ليس من الواضح متى يتحقق إطفاؤها".
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