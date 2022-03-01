https://arabic.sputniknews.com/20220301/غورلوفكا-تتعرض-لقصف-مكثف-1059302182.html
غورلوفكا تتعرض لقصف مكثف
غورلوفكا تتعرض لقصف مكثف
تعرضت غورلوفكا لقصف مكثف من القوات الأوكرانية، وهناك معارك في منطقة منجم غاغارين وقرية زيليزنايا بالكا، وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T07:11+0000
2022-03-01T07:11+0000
2022-03-01T07:11+0000
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وجاء على صفحته على "تلغرام": "غورلوفكا تعرضت لقصف مكثف. انفجرت قذائف في قرى ميخائيلوفكا، والمناجم إيزوتوف، كوماروف، جولموفسكي. القتال جار في منطقة المنجم الذي يحمل اسم غاغارين وقرية زيليزنايا بالكا وقريتي بيرق والأراضي الروسية تتعرضان للقصف وهناك ضحايا".كما لوحظ، نتيجة القصف، بقيت معظم غورلوفكا دون كهرباء.وبحسب مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، فإن قصف المدينة مستمر.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
غورلوفكا تتعرض لقصف مكثف
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تعرضت غورلوفكا لقصف مكثف من القوات الأوكرانية، وهناك معارك في منطقة منجم غاغارين وقرية زيليزنايا بالكا، وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء على صفحته على "تلغرام": "غورلوفكا تعرضت لقصف مكثف. انفجرت قذائف في قرى ميخائيلوفكا، والمناجم إيزوتوف، كوماروف، جولموفسكي. القتال جار في منطقة المنجم الذي يحمل اسم غاغارين وقرية زيليزنايا بالكا وقريتي بيرق والأراضي الروسية تتعرضان للقصف وهناك ضحايا".
كما لوحظ، نتيجة القصف، بقيت معظم غورلوفكا دون كهرباء.
وبحسب مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، فإن قصف المدينة مستمر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.