https://arabic.sputniknews.com/20220301/قائد-القوات-الجوية-الإيرانية-يتحدث-عن-تعاون-عسكري-بين-بلاده-وباكستان-1059317049.html
قائد القوات الجوية الإيرانية يتحدث عن تعاون عسكري بين بلاده وباكستان
قائد القوات الجوية الإيرانية يتحدث عن تعاون عسكري بين بلاده وباكستان
أكد قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد طيار حميد واحدي، وجود تعاون عسكري بين بلاده ودولة باكستان، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التضامن بين... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:18+0000
2022-03-01T11:18+0000
2022-03-01T11:18+0000
أخبار إيران
باكستان
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وحسب تصريحات لوكالة إرنا الإيرانية، قال واحدي، الذي يزور باكستان حاليا: "إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، بما یسهم تعزیز التضامن بين البلدین في توسیع التعاون الثنائي".وأكد أنه عقد "اجتماعا مهما مع قائد القوات الجوية الباكستانية ظهير أحمد بابر"، والذي أكد على "ضرورة تعزيز العلاقات مع إيران بهدف إرساء الأمن و الاستقرار فی البلدين".وعما حققته القوات الجوية الإيرانية من تقدم قال واحدي: "حققت القوة الجوية بالجيش الايراني تقدمًا على مدى السنوات الـ 43 الماضية وکان الحظرالأمریکي أحادي الجانب على ايران، نعمة خاصة للقوات المسلحة الایرانیة ومنها سلاح الجو للجیش وجعلنا مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات".يشار إلى أن واحدي وصل إلى إسلام آباد قبل یومین في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/تعاون-ثلاثي-جديد-بين-إيران-وباكستان-وتركيا-1054863560.html
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أخبار إيران, باكستان
قائد القوات الجوية الإيرانية يتحدث عن تعاون عسكري بين بلاده وباكستان
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أكد قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد طيار حميد واحدي، وجود تعاون عسكري بين بلاده ودولة باكستان، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التضامن بين البلدين.
وحسب تصريحات لوكالة إرنا
الإيرانية، قال واحدي، الذي يزور باكستان حاليا: "إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، بما یسهم تعزیز التضامن بين البلدین في توسیع التعاون الثنائي".
وأكد أنه عقد "اجتماعا مهما مع قائد القوات الجوية الباكستانية
ظهير أحمد بابر"، والذي أكد على "ضرورة تعزيز العلاقات مع إيران بهدف إرساء الأمن و الاستقرار فی البلدين".
وقال واحدي: "القوات الجوية الإيرانية والباكستانية أحرزت تقدمًا جيدًا في مختلف المجالات"، متمنيا أن تتم الاستفادة وتبادل الخبرات في هذا الشأن، قائلا: "نحن مستعدون لتبادل الخبرات والمعرفة مع القوات الجوية الباكستانية".
وعما حققته القوات الجوية الإيرانية من تقدم قال واحدي: "حققت القوة الجوية بالجيش الايراني تقدمًا على مدى السنوات الـ 43 الماضية وکان الحظرالأمریکي أحادي الجانب على ايران، نعمة خاصة للقوات المسلحة الایرانیة ومنها سلاح الجو للجیش وجعلنا مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات".
وقال قائد القوات الجوية الإيرانية: "بلغنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية رغم فرض الحظر علی بلدنا".
يشار إلى أن واحدي وصل إلى إسلام آباد قبل یومین في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني.