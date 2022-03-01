عربي
لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن
https://arabic.sputniknews.com/20220301/قائد-عسكري-إيراني-يتحدث-عن-نعمة-الحظر-الأمريكي-على-جيش-بلاده-1059308053.html
قائد عسكري إيراني يتحدث عن "نعمة" الحظر الأمريكي على جيش بلاده
قائد عسكري إيراني يتحدث عن "نعمة" الحظر الأمريكي على جيش بلاده
أكد قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي، أن الحظرالأمریكي أحادي الجانب على بلاده، كان نعمة خاصة للقوات المسلحة الإیرانیة ومنها سلاح الجو. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:18+0000
2022-03-01T09:18+0000
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646696_0:154:2000:1279_1920x0_80_0_0_7a683907e7f80cde569184a5a61079d7.jpg
وأوضح واحدي في تصريحات على هامش زيارته الرسمية إلى باکستان، أنه بسبب الحظر الأمريكي أصبحنا "مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات (...) وحققنا تقدما على مدى السنوات الـ43 الماضية".وقال القائد العسكري الإيراني، إن "العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعية وبلغنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية رغم فرض الحظر علی إیران".وعن زيارته إلى باكستان، شدد واحدي على أن إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، معربا عن أمله في أن يسهم تعزيز التضامن بين البلدين في توسيع التعاون الثنائي.وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء: "عقدنا اجتماعا مهما مع قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال ظهير أحمد بابر وأکد الجانب الباكستاني على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وفي المقابل نرحب بتوسيع العلاقات الثنائية مع باكستان بهدف إرساء الأمن والاستقرار في البلدين".وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل الخبرات والمعرفة مع القوات الجوية الباكستانية".
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646696_162:0:1867:1279_1920x0_80_0_0_d6ea710c561ca61dba303b954970793b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران

قائد عسكري إيراني يتحدث عن "نعمة" الحظر الأمريكي على جيش بلاده

09:18 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
تابعنا عبرGoogle news
أكد قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي، أن الحظرالأمریكي أحادي الجانب على بلاده، كان نعمة خاصة للقوات المسلحة الإیرانیة ومنها سلاح الجو.
وأوضح واحدي في تصريحات على هامش زيارته الرسمية إلى باکستان، أنه بسبب الحظر الأمريكي أصبحنا "مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات (...) وحققنا تقدما على مدى السنوات الـ43 الماضية".
وقال القائد العسكري الإيراني، إن "العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعية وبلغنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية رغم فرض الحظر علی إیران".
وعن زيارته إلى باكستان، شدد واحدي على أن إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، معربا عن أمله في أن يسهم تعزيز التضامن بين البلدين في توسيع التعاون الثنائي.
وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء: "عقدنا اجتماعا مهما مع قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال ظهير أحمد بابر وأکد الجانب الباكستاني على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وفي المقابل نرحب بتوسيع العلاقات الثنائية مع باكستان بهدف إرساء الأمن والاستقرار في البلدين".
وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل الخبرات والمعرفة مع القوات الجوية الباكستانية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانياأمس, 20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала