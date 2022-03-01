https://arabic.sputniknews.com/20220301/قائد-عسكري-إيراني-يتحدث-عن-نعمة-الحظر-الأمريكي-على-جيش-بلاده-1059308053.html
قائد عسكري إيراني يتحدث عن "نعمة" الحظر الأمريكي على جيش بلاده
قائد عسكري إيراني يتحدث عن "نعمة" الحظر الأمريكي على جيش بلاده
أكد قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي، أن الحظرالأمریكي أحادي الجانب على بلاده، كان نعمة خاصة للقوات المسلحة الإیرانیة ومنها سلاح الجو. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:18+0000
2022-03-01T09:18+0000
2022-03-01T09:18+0000
إيران
أخبار إيران
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وأوضح واحدي في تصريحات على هامش زيارته الرسمية إلى باکستان، أنه بسبب الحظر الأمريكي أصبحنا "مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات (...) وحققنا تقدما على مدى السنوات الـ43 الماضية".وقال القائد العسكري الإيراني، إن "العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعية وبلغنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية رغم فرض الحظر علی إیران".وعن زيارته إلى باكستان، شدد واحدي على أن إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، معربا عن أمله في أن يسهم تعزيز التضامن بين البلدين في توسيع التعاون الثنائي.وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء: "عقدنا اجتماعا مهما مع قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال ظهير أحمد بابر وأکد الجانب الباكستاني على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وفي المقابل نرحب بتوسيع العلاقات الثنائية مع باكستان بهدف إرساء الأمن والاستقرار في البلدين".وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل الخبرات والمعرفة مع القوات الجوية الباكستانية".
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
قائد عسكري إيراني يتحدث عن "نعمة" الحظر الأمريكي على جيش بلاده
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أكد قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي، أن الحظرالأمریكي أحادي الجانب على بلاده، كان نعمة خاصة للقوات المسلحة الإیرانیة ومنها سلاح الجو.
وأوضح واحدي في تصريحات على هامش زيارته الرسمية إلى باکستان، أنه بسبب الحظر الأمريكي أصبحنا "مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات (...) وحققنا تقدما على مدى السنوات الـ43 الماضية".
وقال القائد العسكري الإيراني، إن "العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعية وبلغنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية رغم فرض الحظر علی إیران".
وعن زيارته إلى باكستان، شدد واحدي على أن إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، معربا عن أمله في أن يسهم تعزيز التضامن بين البلدين في توسيع التعاون الثنائي.
وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
، اليوم الثلاثاء: "عقدنا اجتماعا مهما مع قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال ظهير أحمد بابر وأکد الجانب الباكستاني على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وفي المقابل نرحب بتوسيع العلاقات الثنائية مع باكستان بهدف إرساء الأمن والاستقرار في البلدين".
وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل الخبرات والمعرفة مع القوات الجوية الباكستانية".