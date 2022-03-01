https://arabic.sputniknews.com/20220301/قاديروف-يعلن-عن-إصابات-في-صفوف-القوات-الشيشانية-المشاركة-في-العملية-الخاصة-بدونباس-1059300621.html
قاديروف يعلن عن إصابات في صفوف القوات الشيشانية المشاركة في العملية الخاصة بدونباس
قاديروف يعلن عن إصابات في صفوف القوات الشيشانية المشاركة في العملية الخاصة بدونباس
أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، عن خسائر قواه المشاركة في العملية الروسية الخاصة في دونباس. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T06:28+0000
2022-03-01T06:28+0000
2022-03-01T06:28+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_0:197:2401:1548_1920x0_80_0_0_630b24c91424be6cc187583e38c1c0f5.jpg
وأعلن قاديروف عن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_276:0:2401:1594_1920x0_80_0_0_acd10fd3288da1b5f858d7336f89cef8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
قاديروف يعلن عن إصابات في صفوف القوات الشيشانية المشاركة في العملية الخاصة بدونباس
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، عن خسائر قواه المشاركة في العملية الروسية الخاصة في دونباس.
وأعلن قاديروف عن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.
ونشر الرئيس الشيشاني على قناته الخاصة على "تلغرام"، قائلا: "اختار هؤلاء الرجال أن يصبحوا أبطالًا ضحوا بأرواحهم من أجل أمن البلدين. وكان لديهم أمر بتقليل الخسائر بين السكان المدنيين في أوكرانيا، ونفذوا ذلك".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.