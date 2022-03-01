عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/قاديروف-يعلن-عن-إصابات-في-صفوف-القوات-الشيشانية-المشاركة-في-العملية-الخاصة-بدونباس-1059300621.html
قاديروف يعلن عن إصابات في صفوف القوات الشيشانية المشاركة في العملية الخاصة بدونباس
قاديروف يعلن عن إصابات في صفوف القوات الشيشانية المشاركة في العملية الخاصة بدونباس
أعلن الرئيس ​الشيشاني​، ​رمضان قاديروف​، عن خسائر قواه المشاركة في العملية الروسية الخاصة في دونباس. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T06:28+0000
2022-03-01T06:28+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_0:197:2401:1548_1920x0_80_0_0_630b24c91424be6cc187583e38c1c0f5.jpg
وأعلن قاديروف عن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_276:0:2401:1594_1920x0_80_0_0_acd10fd3288da1b5f858d7336f89cef8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

قاديروف يعلن عن إصابات في صفوف القوات الشيشانية المشاركة في العملية الخاصة بدونباس

06:28 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الشيشان رمضان قاديروف
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الرئيس ​الشيشاني​، ​رمضان قاديروف​، عن خسائر قواه المشاركة في العملية الروسية الخاصة في دونباس.
وأعلن قاديروف عن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

ونشر الرئيس الشيشاني على قناته الخاصة على "تلغرام"، قائلا: "اختار هؤلاء الرجال أن يصبحوا أبطالًا ضحوا بأرواحهم من أجل أمن البلدين. وكان لديهم أمر بتقليل الخسائر بين السكان المدنيين في أوكرانيا، ونفذوا ذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانياأمس, 20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала