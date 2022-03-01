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قطر وإيران يناقشان أمن سواحلهما في اجتماع بالدوحة
قطر وإيران يناقشان أمن سواحلهما في اجتماع بالدوحة
عقدت قطر مع إيران، اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة أمن سواحلهما.‏ 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:13+0000
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ويأتي الاجتماع الـ16 لمديري أمن السواحل والحدود في إطار اتفاقية أبرمت بين قطر وإيران للتنسيق بينهما في الموضوعات الأمنية التي تتعلق بالوسائط البحرية، وغيرها من الموضوعات التي تخص أمن الحدود والسواحل، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وترأس الجانب القطري في اجتماع اليوم، المدير العام لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، العميد ناصر جبر النعيمي، بينما ترأس الجانب الإيراني، قائد حرس الحدود، العميد أحمد علي كودرزي.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قام بأول زيارة له إلى قطر، الشهر الماضي، وشهد مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التوقيع على 14 وثيقة تعاون بين بلديهما، بالإضافة إلى افتتاح مكتب تجاري لإيران في قطر.وأكد رئيسي، في مؤتمر صحفي جمعه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج، مشددا أن زيارته لقطر تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأخيرة وإيران.وأضاف أنه اتفق مع أمير قطر على أن ينتهزا الفرص التي يمتلكها بلديهما من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهم، معربا عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب ونقله إلى مستويات إقليمية ودولية، بحسب الديوان الأميري القطري.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/هدية-من-أمير-قطر-إلى-الرئيس-الإيراني-في-زيارته-الأولى-للدوحة-صور-وفيديو-1058961108.html
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قطر وإيران يناقشان أمن سواحلهما في اجتماع بالدوحة

13:13 GMT 01.03.2022
© REUTERSمناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 5 يونيو 2017
مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 5 يونيو 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 5 يونيو 2017
© REUTERS
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عقدت قطر مع إيران، اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة أمن سواحلهما.‏
ويأتي الاجتماع الـ16 لمديري أمن السواحل والحدود في إطار اتفاقية أبرمت بين قطر وإيران للتنسيق بينهما في الموضوعات الأمنية التي تتعلق بالوسائط البحرية، وغيرها من الموضوعات التي تخص أمن الحدود والسواحل، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وترأس الجانب القطري في اجتماع اليوم، المدير العام لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، العميد ناصر جبر النعيمي، بينما ترأس الجانب الإيراني، قائد حرس الحدود، العميد أحمد علي كودرزي.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قام بأول زيارة له إلى قطر، الشهر الماضي، وشهد مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التوقيع على 14 وثيقة تعاون بين بلديهما، بالإضافة إلى افتتاح مكتب تجاري لإيران في قطر.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يسيران خلال حفل الترحيب به في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
هدية من أمير قطر إلى الرئيس الإيراني في زيارته الأولى للدوحة... صور وفيديو
21 فبراير, 15:57 GMT
وأكد رئيسي، في مؤتمر صحفي جمعه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج، مشددا أن زيارته لقطر تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأخيرة وإيران.
وأضاف أنه اتفق مع أمير قطر على أن ينتهزا الفرص التي يمتلكها بلديهما من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهم، معربا عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب ونقله إلى مستويات إقليمية ودولية، بحسب الديوان الأميري القطري.
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